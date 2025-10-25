Fitch rebaixa nota da Raízen e coloca empresa em perspectiva negativa

A agência de classificação de risco Fitch Ratings rebaixou nesta sexta-feira, 25, a nota de crédito da Raízen de ‘BBB’ para ‘BBB-’ nas dívidas de longo prazo em moeda estrangeira e local.

Apesar de a companhia ainda manter o grau de investimento, a Fitch colocou a nota em perspectiva negativa, o que indica que a empresa pode perder esse status nos próximos seis meses, prazo definido para uma nova revisão.

Segundo a agência, o rebaixamento reflete a “deterioração da estrutura de capital” da companhia, resultado do aumento do endividamento e de um fluxo de caixa operacional mais fraco do que o esperado.

“O rebaixamento reflete a deterioração da estrutura de capital da companhia devido ao aumento do endividamento e um enfraquecimento do fluxo de caixa operacional maior do que o esperado para o exercício fiscal de março de 2026”, afirmou a Fitch em nota.

A decisão ocorre um dia após a divulgação da prévia operacional da Raízen, que apontou queda nas vendas de açúcar e etanol próprios no segundo trimestre da safra 2025/26.

A Fitch destacou que espera uma solução de curto prazo para a injeção de capital na empresa, possivelmente por meio de um dos acionistas controladores. No entanto, ponderou que “a execução e os valores das vendas de ativos ainda são incertos”.

A agência também sinalizou que poderá reverter a perspectiva negativa caso haja “visibilidade sobre uma desalavancagem significativa” nos próximos meses.

Para a safra 2025/26, a Fitch projeta que a Raízen encerre o ciclo com receita líquida de R$ 230 bilhões e Ebitda de R$ 11,9 bilhões. Para a próxima temporada, as estimativas são de R$ 228 bilhões em receita e Ebitda de R$ 12,6 bilhões.

Mesmo com o rebaixamento, a agência destacou ainda que a Raízen mantém a liderança no mercado brasileiro de açúcar e etanol e ocupa a segunda posição na distribuição de combustíveis, o que garante à companhia escala e diversificação superiores às dos concorrentes.

Segundo a Fitch, a empresa deve priorizar ativos e usinas mais rentáveis em seu processo de desalavancagem financeira. A agência também ressaltou o apoio dos acionistas controladores como um fator positivo para o crédito.