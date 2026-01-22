China revoga restrições sanitárias ao frango do Rio Grande do Sul

A China revogou as restrições sanitárias impostas ao Rio Grande do Sul devido à Doença de Newcastle, enfermidade viral altamente contagiosa que afeta mais de 200 espécies de aves. A decisão foi anunciada em 16 de janeiro pela Administração Geral das Alfândegas da China (GACC) e pelo Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais da China (MARA, na sigla em inglês), após nova avaliação de risco sanitário. A decisão encerra as restrições vigentes desde 2024, após as autoridades chinesas concluírem que o evento foi controlado.

A Doença de Newcastle é considerada uma enfermidade viral de alto impacto sanitário e econômico, especialmente na avicultura comercial. Dependendo da cepa, pode causar elevadas taxas de mortalidade, queda significativa de produtividade, restrições severas à movimentação de animais e interrupções imediatas no comércio internacional, em razão do seu potencial de disseminação e da sensibilidade dos mercados importadores.

Do ponto de vista regulatório, a decisão indica que o evento foi considerado localizado e resolvido, mas não altera a política geral de controle sanitário da China, que segue baseada em monitoramento permanente, rastreabilidade e possibilidade de reintrodução de medidas em caso de novos registros.

Na prática, a revogação elimina uma restrição específica, sem representar mudança estrutural nos protocolos aplicáveis às exportações avícolas brasileiras. As exigências sanitárias, os controles na origem e a supervisão na importação seguem inalterados.

Para operadores do comércio exterior, o anúncio deve ser interpretado como uma normalização pontual, não como uma flexibilização do ambiente regulatório. A experiência recente reforça que eventos sanitários continuam tendo impacto direto e imediato sobre fluxos comerciais, especialmente quando envolvem mercados sensíveis como o chinês.