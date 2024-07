Doença de Newcastle: Governo suspende exportação de carne de frango e outros produtos avícolas

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), suspendeu nesta sexta-feira, 19, as exportações de carne de frango, ovos e outros produtos avícolas - a medida seguem os requisitos sanitários acordados com cada país importador.

A pasta decidiu aplicar um autoembargo após a confirmação de um caso de doença de Newcastle em uma ave de uma granja em Anta Gorda, Rio Grande do Sul, na quarta-feira, 17. À Exame, uma fonte ligada ao assunto, disse que o documento com as especificações sobre a suspensão será divulgado aínda hoje.

Pela manhã, o Mapa declarou estado de emergência zoossanitária no Estado do Rio Grande do Sul. A medida valerá por um prazo de 90 dias.

A doença de Newcastle é transmitida para humanos?

Segundo a OMSA, a anomalia é uma doença viral contagiosa que afeta várias espécies de aves, assim como répteis e mamíferos, e até mesmo o homem. A infecção ocorre quando há determinados critérios de virulência, incluindo o índice de patogenicidade intracerebral e a presença de múltiplos aminoácidos básicos.

A principal forma de transmissão do vírus da doença de Newcastle ocorre por meio de aerossóis, que são pequenas partículas no ar provenientes de aves infectadas. Além disso, o vírus pode ser transmitido por meio de produtos contaminados, como equipamentos e alimentos que tiveram contato com aves doentes.