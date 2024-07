Doença de Newcastle: Mapa declara emergência zoossanitária no Rio Grande do Sul

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) declarou nesta sexta-feira, 19, estado de emergência zoossanitária no Estado do Rio Grande do Sul. A medida vale por um prazo de 90 dias, em função da detecção da infecção pelo vírus patogênico da doença de Newcastle em uma granja no RS.

Entre as ações previstas no Plano de Contingência estão ações de sacrifício ou abate de todas as aves onde o foco foi confirmado, limpeza e desinfecção do local, adoção de medidas de biosseguridade, demarcação de zonas de proteção e vigilância em todas propriedades existentes no raio de 10km, definição de barreiras sanitárias, entre outras.

Em nota, o Mapa informou que "a população não deve se preocupar e pode continuar consumindo carne de frango e ovos, inclusive da própria região afetada".

A pasta reiterou que o consumo de produtos avícolas inspecionados pelo Serviço Veterinário Oficial (SVO) permanecem seguros e sem contraindicações.

Na noite de quarta-feira, 17, o Mapa detectou um foco da doença de Newcastle (DNC) em uma granja, localizada no município de Anta Gorda, no Rio Grande do Sul – o diagnóstico positivo foi informado pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo (LFDA-SP), reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA).

A doença de Newcastle é transmitida para humanos?

Segundo a OMSA, a anomalia é uma doença viral contagiosa que afeta várias espécies de aves, assim como répteis e mamíferos, e até mesmo o homem. A infecção ocorre quando há determinados critérios de virulência, incluindo o índice de patogenicidade intracerebral e a presença de múltiplos aminoácidos básicos.

A principal forma de transmissão do vírus da doença de Newcastle ocorre por meio de aerossóis, que são pequenas partículas no ar provenientes de aves infectadas. Além disso, o vírus pode ser transmitido por meio de produtos contaminados, como equipamentos e alimentos que tiveram contato com aves doentes.