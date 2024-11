BNDES aprova financiamento de R$ 500 milhões para nova usina de etanol de milho da 3tentos

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de R$ 500 milhões para a Três Tentos Agroindustrial S/A implantar uma nova usina de etanol a partir de milho e sorgo na cidade de Porto Alegre do Norte (MT). A nova planta terá capacidade de produzir 935 mil litros de biocombustível, 587 toneladas de grãos secos de destilados e 37 toneladas de óleo de milho por dia.

Além disso, os recursos permitirão a implantação de uma usina cogeradora de vapor e energia elétrica a partir de biomassa, com capacidade de geração de até 184.000 MWh por ano.

A produção de etanol é nova para a 3tentos e a utilização do sorgo de forma adicional ao milho apresenta a introdução de uma nova matéria-prima para o biocombustível no Brasil. A nova unidade está sendo construída ao norte do Vale do Araguaia, região que está em plena ampliação da área de plantio de cereais, e produzirá etanol anidro combustível (EAC) e etanol hidratado combustível (EHC), além de produzir a ração animal (DDG’s) produto com alto conteúdo proteico, direcionado a pecuária de corte em modelo de confinamento, e óleo vegetal.

“O Brasil tem hoje uma capacidade instalada de 6,4 bilhões de litros de etanol e os projetos em execução somam mais 2 bilhões de litros. Até 2025, a produção de etanol de milho deverá injetar cerca 20% em toda oferta no Brasil, resultado que está alinhado à política industrial do presidente Lula e às diretrizes do Fundo Clima, de apoiar a implantação de empreendimentos que reduzam as emissões de gases do efeito estufa”, explica o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

“Este projeto reforça o ecossistema 3tentos e nosso propósito de promover a evolução do campo ao lado do produtor rural. Com a indústria de etanol de milho e sorgo, vamos ajudar a impulsionar o desenvolvimento econômico e social do Vale do Araguaia, contribuindo com a ampliação da produção e transformando-a em alimento e combustível renovável. É o agronegócio trabalhando em prol de um mundo mais sustentável",​ reforça Luiz Osório Dumoncel, CEO e fundador da 3tentos.

Segundo o diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES, José Luís Gordon, o projeto reforça a atuação do BNDES no fomento, apoio e financiamento de iniciativas ASG com foco na descarbonização do setor de transportes brasileiro. “De janeiro a outubro deste ano, as aprovações de crédito do Banco para o setor de biocombustíveis somaram R$ 3,9 bilhões, a segunda maior da série histórica, iniciada em 2005. O recorde de aprovações, de R$ 4,5 bilhões, foi obtido no ano de 2010”, disse.