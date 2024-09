China quebra recorde de produção com nova variedade cereal

Cientistas agrícolas chineses desenvolveram uma nova variedade de painço, um cereal rico em fibras. Com isso, o país estabeleceu um recorde de rendimento no verão. O avanço deve fornecer apoio ao aumento da produção de grãos e revitalização da indústria de painço do país. A nova variedade de painço, Zhonggu 25, foi desenvolvida por pesquisadores do Instituto de Ciências das Culturas (ICS) da Academia Chinesa de Ciências Agrícolas e cultivada em um campo de demonstração na província de Henan, no centro da China.

Uma recente medição de especialistas registrou um rendimento de cerca de 9.389 quilos por hectare, quebrando o recorde de rendimento de painço de verão da China, estabelecido em 2014. Essa nova variedade alcançou um rendimento recorde, apesar de condições climáticas adversas, como chuvas intensas e falta de luz solar neste ano. O sucesso pode ser atribuído às características superiores dessa variedade de painço, incluindo resistência ao acamamento, alta produtividade e excelente tolerância a doenças e estresses, além do uso de técnicas de plantio otimizadas que melhoraram ainda mais seu desempenho, segundo especialistas.

Esse feito estabelece a base para a criação científica, a exploração de novas técnicas de cultivo e o desenvolvimento adicional da indústria de painço, oferecendo um modelo para o aumento da produtividade do painço em larga escala, conforme o pesquisador do ICS e principal cientista do sistema de tecnologia e indústria de painço e sorgo da China, Diao Xianmin.

Alimento básico na China

O painço é uma das culturas domesticadas mais antigas do mundo e um alimento básico na formação da civilização agrícola asiática, tendo ocupado uma posição dominante no sistema agrícola chinês antes da introdução de práticas de alto impacto, como irrigação e fertilizantes químicos. Além disso, por ser uma cultura que pode crescer em uma ampla variedade de ambientes, incluindo terras áridas, tem o potencial de ser importante para a segurança alimentar em face das mudanças climáticas, segundo especialistas.

A nova variedade é adequada para o plantio na primavera em regiões como Shanxi, Mongólia Interior, Liaoning e Jilin, e para o plantio de verão em áreas como Henan, Hebei, Shandong e Pequim, finaliza Diao.

Fonte: Xinhua

Tradução: Mei Zhen Li