Por que a possível restrição da China a fertilizantes ameaça o agro brasileiro

A possibilidade de a China restringir as exportações de fertilizantes, em meio à guerra no Irã, pode afetar diretamente o agronegócio brasileiro, uma vez que o Brasil importa cerca de 85% dos insumos utilizados no país, além de uma quantidade significativa de fertilizantes do país asiático.

Em 2025, ao considerar as principais matérias-primas importadas, a China foi a maior fornecedora do Brasil, respondendo por 25% do total, seguida pela Rússia, com 23%, segundo dados da StoneX.

Segundo Tomas Pernías, analista de fertilizantes da StoneX, em caso de uma eventual restrição chinesa, seria difícil encontrar fornecedores alternativos.

Para o sulfato de amônio (utilizado para plantar soja), por exemplo — do qual a China respondeu por praticamente 100% das importações brasileiras em 2025 —, há poucas chances de o Brasil conseguir simplesmente redirecionar essa demanda.

“Seria difícil, em um curto espaço de tempo, buscar fornecedores alternativos que nos vendessem a mesma quantidade de produtos que, hoje, a China fornece. Afinal, não é trivial reposicionar as compras de 25% de nossas importações”, diz.

No ano passado, as entregas de fertilizantes ao mercado brasileiro somaram 49,11 milhões de toneladas, alta de 7,7% em relação a 2024. Desse montante, 43,32 milhões de toneladas vieram de importações, segundo a Associação Nacional para Difusão de Adubos (ANDA).

Entre os fertilizantes em que a China mais se destaca como fornecedora para o Brasil estão o sulfato de amônio, que representa 100% das importações brasileiras, o SSP (superfosfato simples), com 22%, e os fertilizantes NP (nitrogênio e fósforo), com 62%.

Na quinta-feira, 19, segundo a Reuters, a China estaria restringindo as exportações de fertilizantes para proteger seu mercado interno, de acordo com fontes do setor, colocando pressão adicional sobre os mercados globais, que já enfrentam escassez em meio ao conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã.

O Brasil conta com outros fornecedores, mas esses países também dependem da China. Caso o país asiático suspenda suas exportações, pode haver uma corrida global por fornecedores alternativos.

“Para diversos produtos, a Rússia poderia ser uma alternativa. Mas, em um contexto de balanço global apertado e em meio à temporada de aplicações no país, há dúvidas sobre sua capacidade de atender todos os compradores globais ao mesmo tempo”, afirma Pernías.

Fertilizantes e China

O país asiático está entre os maiores exportadores globais de fertilizantes, com embarques avaliados em mais de US$ 13 bilhões no ano passado, e tem histórico de controlar suas exportações para manter os preços baixos para os agricultores locais.

As remessas que passam pelo Estreito de Ormuz, afetado pelo conflito, respondem por cerca de um terço do suprimento transportado por via marítima.

Em meados de março, Pequim proibiu as exportações de misturas de fertilizantes à base de nitrogênio e potássio, além de determinadas variedades de fosfato, segundo fontes ouvidas pela Reuters.

A medida, embora não tenha sido formalmente anunciada, já pressiona o mercado global de fertilizantes. A restrição foi divulgada no início da semana pela Bloomberg News.

De acordo com a Administração Geral de Alfândegas da China, o país exportou 46,3 milhões de toneladas de fertilizantes em 2025, um aumento de 44% em relação ao ano anterior.

Em valor, as exportações somaram US$ 13,7 bilhões, alta de 58%, segundo dados da Associação Chinesa da Indústria de Fertilizantes Nitrogenados.

Na quinta-feira, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, afirmou que o país está disposto a fortalecer a coordenação e a colaboração com nações do Sudeste Asiático e a tratar conjuntamente questões de segurança energética.

A declaração foi feita após o secretário de Agricultura das Filipinas afirmar que Pequim teria garantido que não restringirá as exportações de fertilizantes para o país.