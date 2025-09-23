China compra soja da Argentina após suspensão de tarifa de exportação

Empresas de trading sediadas na China adquiriram dez carregamentos de soja argentina, após o governo do presidente Javier Milei anunciar, na segunda-feira, a suspensão temporária dos impostos de exportação sobre várias commodities agrícolas do país.

Por um lado, a compra ajuda a economia argentina, que verá mais dólares entrando no país, o que ajuda a aliviar a pressão sobre o peso. Isentos do tributo de exportação, os produtores de soja passam a receber, em pesos, 25% a mais por cada dólar de receita.

Por outro lado, o movimento chinês representa um revés para os agricultores americanos, que estão deixando de faturar bilhões de dólares em vendas de soja para a China em meio à principal temporada de venda do grão.

Devido à guerra tarifária entre EUA e China, a soja americana está sendo tributada com uma alíquota adicional de 20%, o que já vinha levando empresas chinesas a comparem menos do país.

Ironicamente, a compra de soja argentina pela China também ocorre num momento em que os EUA estão sinalizando socorro ao governo Milei.

A nação asiática é a maior importadora mundial de soja, tornando suas compras alvo de intensa atenção no mercado global.

— Isso mostra claramente que a China não precisa da soja dos EUA — afirmou à agência Reuters um trader, que preferiu não ser identificado. A agência foi a primeira a noticiar a transação.

A China também está comprando mais soja do Brasil. Antes mesmo do tarifaço deTrump, os embarques de soja para Pequim já vinham crescendo. De janeiro a março, a alta foi 34%, somando US$ 6,7 bilhões.

Segundo fontes que pediram para manter o anonimato, as cargas — todas em navios do tipo Panamax, de 65 mil toneladas cada — devem ser embarcadas em novembro.

As importações chinesas de soja atingiram níveis recordes em maio, junho, julho e agosto, elevando os estoques — em parte como forma de proteção dos compradores contra possíveis interrupções de oferta no quarto trimestre.

Pela primeira vez desde pelo menos os anos 1990, a China não comprou soja dos EUA no início da temporada de exportações, sinal de que Pequim está novamente utilizando a agricultura como parte de sua estratégia comercial contra Washington.

Dados do Departamento de Agricultura dos EUA mostram que a China não havia reservado nenhum carregamento até 11 de setembro, quase duas semanas após o início do novo ano de comercialização — a primeira vez em registros que remontam a 1999.

No ano passado, os EUA representaram um quinto das importações de soja chinesas, no valor de mais de US$ 12 bilhões, correspondendo a mais da metade do valor total das exportações de soja americana.

No fim de junho, a China comprou, pela primeira vez, farelo de soja da Argentina, em meio à guerra comercial iniciada por Trump. Os argentinos são os maiores exportadores globais de farelo de soja, e Pequim tinha autorizado a importação desse importante insumo para ração animal em 2019. Mas, desde então, nenhuma compra efetiva havia se concretizado.

(*) Com informações da Reuters