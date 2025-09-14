O engenheiro norueguês que 'inventou a fórmula' para um mercado que vale R$ 137 bilhões no Brasil

As importações brasileiras de fertilizantes em agosto de 2025 aumentaram 10% em comparação ao mesmo período do ano passado, atingindo 5 milhões de toneladas, de acordo com um relatório da StoneX, consultoria de serviços financeiros.

O Brasil importa cerca de 80% dos fertilizantes utilizados em suas lavouras, principalmente para a soja e o milho. Dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC) indicam que o mercado de importação de fertilizantes no Brasil movimenta cerca de US$ 25 bilhões por ano (aproximadamente R$ 137 bilhões).

Um dos países exportadores de fertilizantes para o Brasil é a Noruega. É nesse país escandinavo que Sam Eyde, engenheiro e um dos fundadores da Yara Fertilizantes, desenvolveu um processo que transformou o cenário agrícola global.

Nascido em 5 de dezembro de 1866, em Arendal, Noruega, Eyde iniciou sua carreira graduando-se em engenharia elétrica pela Universidade Técnica de Aachen, na Alemanha, em 1890.

Seu primeiro grande projeto foi a construção de uma série de hidrelétricas na Noruega, aproveitando o potencial do país.

A grande virada para o setor de fertilizantes aconteceu quando Eyde reconheceu a necessidade de criar uma fonte acessível e sustentável de nitrogênio para melhorar a produção agrícola.

Esse processo utilizava a eletricidade gerada pelas hidrelétricas para produzir fertilizantes nitrogenados, uma inovação que, mais adiante, mudaria a agricultura global — antes da tecnologia desenvolvida por Eyde, os fertilizantes eram majoritariamente orgânicos, como esterco, resíduos vegetais e animais.

Em sua busca por uma solução, ele se uniu ao químico Kristian Birkeland, que desenvolveu o "processo Birkeland-Eyde" para fixação de nitrogênio no ar.

Essa parceria levou à fundação da Norsk Hydro em 1905.

Sob sua liderança, a Norsk Hydro, e mais tarde a Yara, cresceram significativamente, tornando-se uma das principais empresas do mundo no setor de fertilizantes. A companhia norueguesa faturou US$ 13,9 bilhões em 2024, segundo relatório da própria empresa.

A fórmula de Eyde

Inicialmente estabelecida em Notodden e, posteriormente, em Rjukan, na região de Telemark, a Norsk Hydro foi criada para aproveitar a energia das cachoeiras locais, que forneciam a eletricidade necessária para a produção industrial.

O empreendimento deu uma nova vida à cidade de Rjukan e à região de Telemark, com a construção de fábricas modernas e habitações para engenheiros e trabalhadores.

Embora tivesse pouco capital próprio, Eyde conseguiu criar duas novas empresas entre 1904 e 1905, contando com investimentos significativos da família Wallenberg, da Suécia, e outros investidores. Ele foi diretor-geral de ambas as empresas: a Elkem e a Norsk Hydro.

Seu investimento não se limitou à geração de energia. O engenheiro também investiu em plantas industriais, instalações portuárias e ferrovias. Em 1912, fundou uma fundição de carbeto de silício perto de Arendal.

Sam Eyde faleceu em 1940.