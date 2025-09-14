O engenheiro norueguês que 'inventou a fórmula' para um mercado que vale R$ 137 bilhões no Brasil

(OSLO MUSEUM)
Repórter de agro e macroeconomia
Publicado em 14 de setembro de 2025 às 06h02.
Última atualização em 14 de setembro de 2025 às 07h16.
As importações brasileiras de fertilizantes em agosto de 2025 aumentaram 10% em comparação ao mesmo período do ano passado, atingindo 5 milhões de toneladas, de acordo com um relatório da StoneX, consultoria de serviços financeiros.
O Brasil importa cerca de 80% dos fertilizantes utilizados em suas lavouras, principalmente para a soja e o milho. Dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC) indicam que o mercado de importação de fertilizantes no Brasil movimenta cerca de US$ 25 bilhões por ano (aproximadamente R$ 137 bilhões).
Um dos países exportadores de fertilizantes para o Brasil é a Noruega. É nesse país escandinavo que Sam Eyde, engenheiro e um dos fundadores da Yara Fertilizantes, desenvolveu um processo que transformou o cenário agrícola global.
Nascido em 5 de dezembro de 1866, em Arendal, Noruega, Eyde iniciou sua carreira graduando-se em engenharia elétrica pela Universidade Técnica de Aachen, na Alemanha, em 1890.
Seu primeiro grande projeto foi a construção de uma série de hidrelétricas na Noruega, aproveitando o potencial do país.
A grande virada para o setor de fertilizantes aconteceu quando Eyde reconheceu a necessidade de criar uma fonte acessível e sustentável de nitrogênio para melhorar a produção agrícola.
Esse processo utilizava a eletricidade gerada pelas hidrelétricas para produzir fertilizantes nitrogenados, uma inovação que, mais adiante, mudaria a agricultura global — antes da tecnologia desenvolvida por Eyde, os fertilizantes eram majoritariamente orgânicos, como esterco, resíduos vegetais e animais.
Em sua busca por uma solução, ele se uniu ao químico Kristian Birkeland, que desenvolveu o "processo Birkeland-Eyde" para fixação de nitrogênio no ar.
Essa parceria levou à fundação da Norsk Hydro em 1905.
Sob sua liderança, a Norsk Hydro, e mais tarde a Yara, cresceram significativamente, tornando-se uma das principais empresas do mundo no setor de fertilizantes. A companhia norueguesa faturou US$ 13,9 bilhões em 2024, segundo relatório da própria empresa.
Inicialmente estabelecida em Notodden e, posteriormente, em Rjukan, na região de Telemark, a Norsk Hydro foi criada para aproveitar a energia das cachoeiras locais, que forneciam a eletricidade necessária para a produção industrial.
O empreendimento deu uma nova vida à cidade de Rjukan e à região de Telemark, com a construção de fábricas modernas e habitações para engenheiros e trabalhadores.
Embora tivesse pouco capital próprio, Eyde conseguiu criar duas novas empresas entre 1904 e 1905, contando com investimentos significativos da família Wallenberg, da Suécia, e outros investidores. Ele foi diretor-geral de ambas as empresas: a Elkem e a Norsk Hydro.
Seu investimento não se limitou à geração de energia. O engenheiro também investiu em plantas industriais, instalações portuárias e ferrovias. Em 1912, fundou uma fundição de carbeto de silício perto de Arendal.
Sam Eyde faleceu em 1940.