China bate recorde de importação de soja e aumenta compras do Brasil em meio à tensão com EUA

As importações de soja pela China atingiram um recorde em maio, impulsionadas pelo aumento das compras do Brasil. A escalada reflete o temor de que a disputa comercial com os Estados Unidos eleve os preços globais da commodity.

Segundo dados da alfândega chinesa, o país importou 13,92 milhões de toneladas de soja no mês passado, mais que o dobro do volume registrado em abril. Naquele mês, as importações já haviam subido 73% em relação a março.

Tradings e processadoras chinesas correram para garantir cargas mais baratas da América do Sul. Só na primeira semana de abril, foram fechados contratos para pelo menos 40 embarques vindos do Brasil.

Embora Pequim venha diversificando suas compras agrícolas, com o Brasil consolidado como seu principal fornecedor de soja, o grão ainda é o principal item da pauta agrícola dos Estados Unidos para a China.

Os dois países avançaram em um processo de redução das tensões e devem retomar as negociações comerciais nesta segunda-feira, 9, em Londres. Em maio, em Genebra, foi firmada uma trégua que levou a China a reduzir tarifas sobre todos os produtos norte-americanos. No entanto, seguem em vigor sobretaxas aplicadas anteriormente sobre diversos itens agrícolas dos EUA, incluindo a soja.

Em abril, um alto funcionário do órgão de planejamento estatal da China afirmou que a oferta de grãos no país não será comprometida pela redução nas importações de soja e grãos para ração dos EUA. Segundo ele, o mercado global oferece substitutos em abundância e os estoques domésticos são considerados suficientes.