EXAME Agro

AGRONEGÓCIOSOJA

China autoriza importação de polpas de frutas do Brasil

O governo brasileiro concluiu negociações para ampliar o acesso de produtos agropecuários ao mercado internacional

Laranja é colhida em Minas Gerais: estado é um dos principais produtores do Brasil, ao lado de São Paulo (Pedro Vilela/Getty Images)

Laranja é colhida em Minas Gerais: estado é um dos principais produtores do Brasil, ao lado de São Paulo (Pedro Vilela/Getty Images)

China2Brazil
China2Brazil

Agência

Publicado em 18 de junho de 2026 às 14h51.

O governo brasileiro concluiu negociações para ampliar o acesso de produtos agropecuários ao mercado internacional. A China autorizou a importação de polpas de frutas e frutas congeladas do Brasil, enquanto o Panamá abriu seu mercado para sementes de coco e de café. Com os novos acordos, o agronegócio brasileiro soma 642 aberturas de mercado desde o início de 2023.

A autorização concedida pelas autoridades sanitárias chinesas permite a exportação de polpas de frutas e frutas congeladas, ampliando as oportunidades para a fruticultura brasileira e agregando valor à produção nacional. Em 2025, as exportações agropecuárias do Brasil para a China ultrapassaram US$55 bilhões, com destaque para proteínas animais, produtos do complexo soja e produtos florestais.

No Panamá, o governo brasileiro obteve autorização para exportar sementes de coco e de café. Em 2025, o país importou cerca de US$100 milhões em produtos agropecuários brasileiros, principalmente produtos florestais, café, cereais, farinhas e preparações.

Segundo o governo federal, os novos acessos ao mercado são resultado da atuação conjunta do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e do Ministério das Relações Exteriores (MRE).

Acompanhe tudo sobre:Frutas

Mais de EXAME Agro

Agro prepara 'esforço concentrado' nos próximos dias para votar PL das dívidas rurais

Por que a crise do carne dos EUA não deve atrapalhar a JBS, segundo o BTG

Por que o El Niño preocupa produtores de milho e de carne de frango

El Niño chega ao pãozinho: fenômeno pode derrubar produção de trigo em 20%

Mais na Exame

Mercados

Ibovespa perde força com juros e Petrobras; dólar dispara

Negócios

'Esse negócio de produzir conteúdo não é comigo': a frase que pode custar muito caro ao empresário

Casual

Os 80 anos da Vespa são celebrados com monografia e coleção de edição limitada

ExameLab

Segunda tela na Copa: apps de estatística, escalação ao vivo e alertas que valem a pena