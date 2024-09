Cade aprova aquisição de 50% do Banco John Deere pelo Bradesco

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a compra de 50% do Banco John Deere pelo Bradesco, publicou o Diário Oficial da União (DOU) nesta terça-feira, 17. A operação, anunciada em agosto, não teve o valor revelado.

Segundo a John Deere, o acordo prevê que o Bradesco, por meio de sua subsidiária Bradesco Holding de Investimentos, invista no Banco John Deere, uma subsidiária integral da Deere & Company.

Com a parceria, as duas instituições pretendem otimizar seu portfólio de serviços financeiros e produtos bancários, além de fortalecer processos com o uso de tecnologias. O objetivo é oferecer soluções mais eficientes aos clientes e revendedores.

“Com essa joint venture, a John Deere Deere visa incrementar seu portfólio e diversificar suas opções de financiamento para equipamentos, peças e serviços, incluindo suas recém-lançadas soluções por assinatura", disse Jorge Sivina, diretor regional da John Deere Financial.

Segundo o Bradesco, a transação deve ampliar a atuação do banco no agronegócio e no setor de construção no Brasil. No entanto, o negócio ainda depende de aprovação do Banco Central (BC) para ser finalizado.