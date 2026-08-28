EXAME Agro
AGRONEGÓCIOSOJA

'Caça aos frigoríficos': Trump compra briga com gigantes da carne nos EUA

Presidente quer ampliar espaço para pequenos produtores em meio à alta dos preços e à concentração do setor

O presidente dos EUA, Donald Trump, fala com jornalistas no domingo, 19 de julho (Mandel Ngan/AFP)

O presidente dos EUA, Donald Trump, fala com jornalistas no domingo, 19 de julho (Mandel Ngan/AFP)

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 20h08.

Priorizar nos meus resultados Google

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira, 28 que prepara medidas para permitir que agricultores e pecuaristas processem a própria produção, em uma tentativa de reduzir a concentração no setor de carne bovina do país.

A iniciativa ocorre após Trump afirmar que existe um “monopólio” no processamento de carne nos EUA. O setor é dominado por quatro grandes empresas — JBS, Tyson Foods, Cargill e National Beef — que, juntas, controlam cerca de 85% do mercado.

Duas delas têm ligação com o Brasil: a JBS, de origem brasileira, e a National Beef, controlada pela MBRF. As empresas não haviam se manifestado até a publicação da matéria.

Trump afirmou que autorizou a elaboração de documentos legais para garantir aos produtores “o direito de processar seus próprios alimentos”, mas não detalhou quais regras pretende alterar.

A secretária da Agricultura, Brooke Rollins, disse que o governo deve anunciar medidas na segunda-feira, 31, para fortalecer pequenos processadores de carne, incluindo redução de burocracia, ampliação das vendas entre estados e novos financiamentos.

A ofensiva ocorre em um momento de forte pressão sobre a cadeia de carne bovina americana, que enfrenta uma combinação de menor oferta de animais, custos elevados e margens apertadas.

A legislação americana exige inspeção federal para a comercialização de carne processada. Atualmente, pecuaristas que abatem e processam os próprios animais enfrentam restrições, com algumas exceções.

Produtores defendem a flexibilização das regras como forma de ampliar a concorrência e reduzir a dependência dos grandes frigoríficos. Já o Meat Institute, entidade que representa empresas processadoras, afirma que mudanças nas exigências de inspeção podem comprometer a segurança alimentar.

Crise da carne

Os frigoríficos americanos atravessam um dos períodos mais difíceis do ciclo pecuário nos Estados Unidos. Desde 2019, o número de cabeças de gado de corte caiu 13%, para 27,9 milhões de animais. O rebanho bovino total do país atingiu o menor nível desde 1952, segundo dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA).

A seca prolongada no oeste americano agravou o cenário ao elevar os custos com ração e reduzir as áreas de pastagem. Como consequência, muitos produtores venderam parte dos rebanhos para preservar o caixa.

Em 2025, a produção americana de carne bovina recuou 4% em relação ao ano anterior, para 11,8 milhões de toneladas. Com a queda, os Estados Unidos perderam para o Brasil a liderança global na produção da proteína.

As restrições sanitárias às importações de gado do México, um dos principais fornecedores americanos, também aumentaram a pressão sobre a oferta. A medida foi adotada após o avanço da bicheira-do-Novo-Mundo, uma praga que ameaça a pecuária da região.

O resultado foi a alta nos preços da carne bovina. Desde 2020, a valorização chega a 75%, segundo dados do Federal Reserve de St. Louis. O USDA aponta que os preços da proteína estão 16% acima dos níveis registrados há um ano, tornando a carne bovina um dos principais símbolos da inflação persistente nos Estados Unidos.

Acompanhe tudo sobre:Carne bovinaAgronegócioExportaçõesDonald Trump
Próximo

Mais de EXAME Agro

A próxima guerra da carne será travada antes do frigorífico — e começa no milho

O desconto da gasolina e a conta do etanol: por que as usinas não devem perder

Agro brasileiro ainda enfrenta desafios de sustentabilidade, segundo especialistas

China define novas regras para produção de suínos e modernização da pecuária

Mais na Exame

Esporte

Exemplo para o Brasil? Manchester United bane 685 torcedores após investigação contra cambistas

Inteligência Artificial

Guia definitivo para escrever prompts melhores no ChatGPT

Exame IN

Brasil bate recorde no turismo, mas segue fora do Top 10; o que falta?

Um conteúdo Bússola

Opinião: Audiência não basta, marcas precisam construir comunidades