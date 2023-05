Brasil registra casos de influenza aviária no litoral do ES

O Brasil registrou nesta segunda-feira, 15, a presença do vírus H5N1, conhecido como influenza aviária, em duas aves silvestres no litoral do Espírito Santo, de acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária.

"Detectamos no litoral do ES, duas aves, na distância de 130 km, com H5N1, gripe aviária. Fomos ágeis na coleta dos animais e na confirmação no laboratório. Quero dizer ao mercado, à ABPA [Associação Brasileira de Proteína Animal] em especial, que não há risco de nenhuma restrição comercial porque são aves silvestres", afirmou o ministro Carlos Fávaro, em rede social.

Ainda segundo a pasta, a infecção em aves silvestres não afeta a condição do Brasil como país livre de influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP) e o comércio internacional deve ser mantido. O caso já foi notificado à OMSA pelo Departamento de Saúde Animal da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério.