Brasil faz acordo para aumentar vendas de carnes para o Egito

O Brasil conseguiu firmar um acordo que vai facilitar as vendas de carnes bovina, suína e de aves para o Egito.

Segundo o Ministério da Agricultura, as autoridades egípcias concederam ao governo brasileiro, na última terça-feira — véspera da viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Cairo — o Protocolo de Equivalência dos Sistemas de Inspeção de Carnes, também conhecido como “pre-listing”, ou uma pré-listagem para a habilitação de frigoríficos exportadores desses produtos ao país.

Antes desse acordo, a renovação da habilitação de estabelecimentos brasileiros para exportação, assim como a aprovação de novas unidades de processamento, exigia auditorias presenciais por parte das autoridades egípcias.

O procedimento não apenas implicava altos custos para os exportadores brasileiros, mas também sobrecarregava os fiscais do Ministério da Agricultura e limitava o número de estabelecimentos autorizados a exportar para o Egito. Desde 2019, cerca de 30 estabelecimentos brasileiros estavam na "fila de espera" para obter autorização.

— O "pre-listing" reflete o alto grau de confiança no controle sanitário brasileiro, especialmente no Serviço de Inspeção Federal (SIF), cuja excelência é reconhecida por mais de 150 países importadores — disse Roberto Perosa, secretário de Comércio e Relações Internacionais da pasta, ressaltando que o Egito é um dos seis maiores importadores mundiais de carne bovina do Brasil e líder na importação de carne de aves brasileiras.

Em 2023, o Brasil exportou para o Egito mais de US$ 1,7 bilhão em produtos, dos quais US$ 384 milhões, correspondentes a 22%, foram em carnes, totalizando mais de 130 mil toneladas exportadas. O país é um dos principais mercados para alimentos brasileiros na região.