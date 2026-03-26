Brasil acelera uso de drones no agronegócio, mas ainda enfrenta riscos

A rápida incorporação de tecnologias digitais no agronegócio brasileiro, em especial o uso de drones para aplicação de defensivos agrícolas, tem ampliado a eficiência operacional no campo. No entanto, esse avanço vem sendo acompanhado por um aumento de riscos técnicos, jurídicos e financeiros associados à chamada deriva de pulverização, fenômeno em que o produto aplicado atinge áreas não alvo.

Um caso recente ocorrido em Leopoldo de Bulhões, no interior do estado de Goiás, ilustra esse cenário. Um produtor rural utilizou um drone para aplicação de defensivos em área de pastagem, mas parte do produto atingiu uma lavoura vizinha, gerando um prejuízo estimado em até R$1 milhão. O episódio, amplamente divulgado pela mídia, evidencia que, mesmo com tecnologias de precisão, o risco operacional permanece elevado quando não há controle rigoroso das condições de aplicação.

Contudo, esse não é um evento isolado. Levantamentos recentes indicam que casos semelhantes vêm sendo registrados em diferentes regiões do Brasil, sinalizando uma tendência estrutural.

No estado do Maranhão, reportagem da Repórter Brasil (2025) identificou 228 comunidades afetadas por contaminação relacionada à pulverização de agrotóxicos, sendo que 94% dos casos estavam associados ao uso de drones. Os impactos relatados incluem perda de produção agrícola, contaminação ambiental e danos à saúde de populações locais, evidenciando a escala do problema em áreas de expansão agrícola.

Em Minas Gerais, registros institucionais da Assembleia Legislativa do estado apontam denúncias de deriva de defensivos atingindo propriedades de produção orgânica, com perdas econômicas relevantes e impacto direto sobre a renda de aproximadamente 150 famílias. Estudos técnicos citados nessas discussões indicam que, em determinadas condições, menos de um terço do produto aplicado atinge efetivamente o alvo, reforçando a importância do controle operacional.

Já no Ceará, série especial publicada pelo jornal O Povo (2025) destacou casos em que a deriva atingiu não apenas lavouras, mas também áreas residenciais e equipamentos públicos, como escolas, ampliando o debate sobre os limites regulatórios e a necessidade de fiscalização mais rigorosa no uso dessas tecnologias.

A recorrência desses episódios em diferentes regiões, incluindo estados como Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Ceará e áreas do MATOPIBA, revela um padrão consistente: o avanço tecnológico no campo brasileiro não está sendo acompanhado, na mesma velocidade, por uma padronização operacional e regulatória capaz de mitigar riscos.

Do ponto de vista técnico, a deriva está diretamente associada a variáveis como velocidade do vento, temperatura, umidade relativa do ar, altura de voo e tamanho de gota. Mesmo em aplicações com drones, considerados mais precisos do que métodos tradicionais, a ausência de controle rigoroso desses parâmetros pode resultar em dispersão significativa do produto.

Nesse contexto, ganha relevância o processo de profissionalização e certificação dos operadores de drones agrícolas no Brasil, que vem sendo estruturado a partir de diretrizes estabelecidas por órgãos como a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA) e o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA). A regulamentação vigente exige, entre outros pontos, o registro das aeronaves não tripuladas, autorização de voo, observância das regras de segurança do espaço aéreo e, no caso específico da aplicação de defensivos, o cumprimento de requisitos agronômicos e operacionais definidos pelo MAPA.

Paralelamente, observa-se a expansão de cursos técnicos e programas de capacitação oferecidos por instituições de ensino, empresas especializadas e fabricantes de tecnologia agrícola, com foco em formação prática, calibração de equipamentos, interpretação de condições climáticas e boas práticas de aplicação. Ainda assim, o mercado apresenta níveis heterogêneos de qualificação, e a ausência de padronização plena na formação dos operadores continua sendo um dos principais vetores de risco operacional. Nesse cenário, a certificação técnica e a capacitação contínua dos pilotos emergem como elementos críticos para a consolidação segura do uso de drones no agronegócio brasileiro, especialmente em operações de maior escala e com elevado nível de exigência regulatória.

Sob a ótica jurídica, o ambiente brasileiro impõe um nível elevado de responsabilidade ao operador. Casos de deriva tendem a ser enquadrados no regime de responsabilidade civil objetiva, no qual a obrigação de indenizar independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal. Na prática, isso significa que falhas operacionais podem resultar em indenizações elevadas, além de eventuais sanções administrativas e ambientais.

Para investidores internacionais, especialmente aqueles provenientes da China, que vêm ampliando sua presença no agronegócio brasileiro, esse contexto traz uma leitura estratégica clara.

O Brasil continua sendo um dos mercados agrícolas mais atrativos do mundo, com escala produtiva, disponibilidade de terras e rápida adoção de tecnologias. No entanto, a operação nesse ambiente exige um nível elevado de governança técnica, gestão de risco e compliance operacional.

A adoção de drones e outras tecnologias de agricultura de precisão não deve ser analisada apenas sob a ótica da eficiência, mas também sob a perspectiva de controle operacional, capacitação de equipes e adequação às condições locais. Em um ambiente de alta intensidade produtiva e proximidade entre diferentes culturas, o risco de externalidades negativas, como a deriva, torna-se um fator crítico de gestão.

Dessa forma, o diferencial competitivo no agronegócio brasileiro tende a migrar de um modelo baseado apenas em tecnologia para um modelo orientado por excelência operacional e mitigação de riscos. Empresas e investidores que conseguirem estruturar protocolos robustos de aplicação, monitoramento climático, treinamento técnico e rastreabilidade terão vantagem em relação aos demais players.

O caso de Leopoldo de Bulhões, quando analisado em conjunto com os demais episódios registrados no país, não deve ser interpretado como uma exceção, mas sim como um sinal de alerta sobre a necessidade de evolução do modelo operacional do agronegócio brasileiro.

Em um cenário de crescente integração entre Brasil e China no setor agrícola, compreender e gerenciar esses riscos será determinante para garantir não apenas a rentabilidade dos investimentos, mas também sua sustentabilidade no longo prazo.