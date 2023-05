BNDES disponibiliza mais R$ 2 bi para crédito rural em dólar

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou nesta terça-feira, 9, que a linha de financiamento rural em dólar terá mais R$ 2 bilhões suplementares para atender a necessidade de demanda. Isso porque, o BNDES Crédito Rural 'dolarizado', lançado no último dia 17, esgotou em menos de um mês.

De acordo com o Banco, "a linha apresentou perspectiva de demanda de crédito superior aos R$ 2 bi inicialmente previstos". Uma das principais finalidades é o financiamento para máquinas agrícolas. Não por acaso, houve rápida adesão à modalidade durante a Agrishow, maior feira agrícola da América Latina, cujas negociações atingiram R$ 13 bilhões.

Saiba mais: Agrishow termina com R$ 13 bi negociados e novo presidente

“Queremos afastar qualquer possibilidade de esgotamento de recursos na linha, que tem uma condição muito favorável, permite planejamento e segurança. Ela é um dos instrumentos de que dispomos para fomentar uma agricultura cada vez mais inovadora, digital, de precisão, que reduza custos e riscos”, comentou o presidente do BNDES, Aloisio Mercadante.

Para receber o crédito, o agricultor deve possuir receitas em dólar ou atreladas à moeda americana, de modo a minimizar riscos cambiais. Essa verificação será realizada pelo agente financeiro. O custo final partirá de aproximadamente 7,59% ao ano, mais variação cambial. Os prazos totais vão de 25 a 120 meses, com prazo de carência de até 24 meses.

Leia também: Linha de crédito lançada pelo BNDES é positiva, mas insuficiente, diz Abimaq

Além da nova linha com taxa fixa em dólares, o BNDES Crédito Rural conta com outras três possibilidade de custos financeiros básicos na formação da taxa final para o financiamento: Taxa Selic, TLP (Taxa de longo prazo do BNDES) ou a Taxa Fixa do BNDES.