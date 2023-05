Agrishow termina com R$ 13 bi negociados e novo presidente

Com resultado melhor do que o estimado, a Agrishow teve encerramento nesta sexta-feira, 6, com resultados que dão o tom de como produtores de soja estão confiantes para a safra 2023/2024. A maior feira agrícola da América Latina alcançou um volume recorde de R$ 13.290 bilhões de negócios gerados e intenções de compra em máquinas agrícolas, de irrigação e de armazenagem.

De acordo com os organizadores da feira, o volume representa crescimento nominal de 18% e um aumento real de 9,5% em relação à edição de 2022, descontada a inflação. No ano passado, foram computados R$ 11,243 bilhões entre aquisições e intenções de compra.

'Flertar' com máquinas e implementos durante a Agrishow e adquiri-los mais para frente é muito algo comum todos os anos. Além da feira ser vista como uma vitrine tecnológica, visitantes aguardam para ver modelos e condições e voltam às concessionárias e agências bancárias posteriormente para oficializar a compra, a depender inclusive dos recursos anunciados ao Plano Safra.

"A gente vende máquina antes da Agrishow e o produtor vem aqui pelo prestígio de oficializar o negócio na feira. Vendemos máquina durante a Agrishow para aquele que quer renovar a frota. E vendemos máquina depois da Agrishow, reflexo do relacionamento da feira e do avanço da época de plantio", afirma Luis Felli, vice-presidente da fabricante Massey Fergusson.

Agrishow tem novo presidente

Em termos de visitação, a Agrishow 2023 recebeu um total de 195 mil pessoas. Foi com este legado, que Fracisco Matturro deixou a presidência da Agrishow. A liderança da feira passa por uma rotatividade natural, mas desde segunda-feira, 1º, a troca de presidentes já era comentada nos bastidores da feira, após o episódio envolvendo o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e o ex-presidente Jair Bolsonaro.

João Carlos Marchesan, vice-presidente do Conselho de Administração da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ), assume como novo presidente da Agrishow. Segundo ele, a próxima edição já tem data marcada: de 29 de abril e 3 de maio de 2024.