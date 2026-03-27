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Argentina entra no mapa do café com produção inédita em Tucumán

Projeto pioneiro marca início da produção nacional do grão

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 27 de março de 2026 às 10h46.

A Argentina apresentou nesta quinta-feira o primeiro café com selo de origem totalmente produzido no país, passando a integrar a lista de nações produtoras do grão, até então importado integralmente.

O produto foi desenvolvido pela empresa Cabrales em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Produtivo (IDEP) de Tucumán, província do noroeste argentino onde ocorreu o cultivo.

Segundo os responsáveis pelo projeto, as condições agroclimatológicas da região permitiram obter um café com características sensoriais próprias, descrito como de corpo equilibrado e aroma persistente.

De acordo com Martín Cabrales, presidente da empresa, o resultado demonstra o potencial produtivo local. Ele afirmou que, com técnica e manejo adequados, o solo argentino pode gerar café de alto padrão, comparável ao de grandes produtores globais.

O executivo destacou que a iniciativa representa um passo inicial para posicionar o país como produtor e não apenas consumidor do grão, abrindo caminho para o desenvolvimento de uma cadeia nacional.

País dependia integralmente de importações

Até então, todo o café consumido na Argentina era importado, com o Brasil como principal fornecedor.

Com o novo projeto, o país passa a explorar a produção doméstica, ainda em fase inicial, com potencial de expansão a partir das condições específicas da região de Tucumán.

*Com EFE

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