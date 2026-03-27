Argentina entra no mapa do café com produção inédita em Tucumán

A Argentina apresentou nesta quinta-feira o primeiro café com selo de origem totalmente produzido no país, passando a integrar a lista de nações produtoras do grão, até então importado integralmente.

O produto foi desenvolvido pela empresa Cabrales em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Produtivo (IDEP) de Tucumán, província do noroeste argentino onde ocorreu o cultivo.

Segundo os responsáveis pelo projeto, as condições agroclimatológicas da região permitiram obter um café com características sensoriais próprias, descrito como de corpo equilibrado e aroma persistente.

De acordo com Martín Cabrales, presidente da empresa, o resultado demonstra o potencial produtivo local. Ele afirmou que, com técnica e manejo adequados, o solo argentino pode gerar café de alto padrão, comparável ao de grandes produtores globais.

O executivo destacou que a iniciativa representa um passo inicial para posicionar o país como produtor e não apenas consumidor do grão, abrindo caminho para o desenvolvimento de uma cadeia nacional.

País dependia integralmente de importações

Até então, todo o café consumido na Argentina era importado, com o Brasil como principal fornecedor.

Com o novo projeto, o país passa a explorar a produção doméstica, ainda em fase inicial, com potencial de expansão a partir das condições específicas da região de Tucumán.

*Com EFE