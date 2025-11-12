O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) anunciou, nesta quarta-feira, 12, a proibição da venda de quatro marcas de azeite de oliva.

Segundo a pasta, as amostras coletadas foram analisadas pelos Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária (LFDA), que confirmaram a presença de óleos vegetais de outras espécies na composição, o que caracteriza fraude.

Com base nos resultados laboratoriais, os azeites foram desclassificados e o recolhimento das marcas foi determinado. Os nomes das marcas e seus respectivos lotes estão listados abaixo:

Segundo o Mapa, o azeite é o segundo produto alimentar mais fraudado no mundo, ficando atrás apenas do pescado.

Para evitar fraudes na compra de azeite, é importante tomar precauções: desconfie de preços muito abaixo da média, evite comprar azeite a granel, verifique a data de validade e os ingredientes, e prefira produtos com a data de envase mais recente.