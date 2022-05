Andorinha lança campanha de marketing sobre segredos do azeite

A marca Andorinha, integrante do grupo Sovena, um dos maiores fabricantes mundiais de azeite, lançou uma campanha de marketing que disponibiliza ao consumidor o acesso a informações sobre características específicas do produto. Por meio de um QR code e tecnologia de realidade aumentada, é possível saber desde o grau de acidez do azeite a detalhes do sabor. “O produto pode ser mais frutado ou amargo, por exemplo”, diz Loara Costa, diretora de marketing e trade marketing do grupo Sovena. No futuro, poderão ser acrescentados parâmetros relativos a práticas ESG e de rastreabilidade.

“A ideia é transformar a relação das pessoas com o azeite”, explica Costa. “O azeite é um alimento 100% natural e saudável, já que não possui aditivos químicos e é resultado direto do processamento das azeitonas”.

O mercado de azeite cresceu 15,4% entre 2017 e 2021 no Brasil, segundo dados da ComexStat — a importação supera hoje US$ 370 milhões por ano. O ranking dos maiores consumidores mundiais é liderado pela União Europeia, seguida pelos Estados Unidos, Turquia e China. O Brasil ocupa a sétima posição. Mundialmente, a produção chegou a cerca de 3,1 milhões de toneladas no ano passado, 6% a mais do que em 2021.

O grupo Sovena, proprietário de um dos maiores olivais de Portugal, no Alentejo, prepara lançamentos voltados para públicos específicos no Brasil, com base em recortes de faixa etária e características do produto. “Teremos novidades em breve”, diz Costa.

Em 2020, a empresa faturou cerca de € 1,1 bilhão, sendo que as vendas externas representaram 75% da receita. A companhia exporta para 70 países. No ano passado, o grupo deu um passo importante na estratégia de crescimento e diversificação de portfólio ao adquirir a portuguesa Centazzi, especializada na fabricação de cereais e condimentos — uma das principais marcas da companhia, a Salutem, focada em alimentos integrais e sem glúten, é conhecida no mercado de produtos naturais europeu. "A experiência e o dinamismo da Centazzi no setor permite-nos consolidar a nossa aposta nas novas tendências da alimentação", afirmou, na ocasião, Jorge de Melo, CEO do grupo Sovena.

Notícias exclusivas de agro e o que movimenta o mercado

Você já conhece a newsletter semanal EXAME Agro? Você assina e recebe na sua caixa de e-mail as principais notícias sobre o agronegócio, assim como reportagens especiais sobre os desafios do setor e histórias dos empreendedores que fazem a diferença no campo.

Toda sexta-feira, você também tem acesso a notícias exclusivas, o que move o mercado e artigos de especialistas.

LEIA MAIS: