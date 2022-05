STHIL fatura R$ 1,2 bi nos primeiros 4 meses do ano e bate recorde

A STIHL, multinacional de origem alemã dedicada ao setor de maquinário para jardinagem e agropecuária, fechou os primeiros quatro meses do ano com um faturamento de 1,2 bilhão de reais, 17% a mais do que no mesmo período do ano passado, conforme informações antecipadas à EXAME. “Era um sonho passar a barreira de 1 bilhão de reais de receita”, diz Cláudio Guenther, presidente da empresa no Brasil. “Tínhamos a meta de duplicar o resultado da companhia em cinco anos e conseguimos cumprir essa meta em três ano e meio”.

Considerada líder no mercado brasileiro de ferramentas motorizadas, a empresa investiu cerca de 514 milhões de reais no ano passado em melhorias em sua planta, localizada em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. No final de 2021, foi inaugurada uma nova unidade para a fabricação de motores – o projeto foi concretizado mediante aportes de 68 milhões de reais, com o objetivo de expandir a capacidade de produção. De acordo com a empresa, deverão ser produzidas 1,5 milhão de motores a mais por ano.

“As inovações e o aumento do faturamento obtidos no Brasil vêm nos tornando referência para a matriz, na Alemanha, tanto em termos de novas tecnologias e sistemas como vendas e logística”, diz Guenther.

Em 2021, a STIHL registrou um faturamento de quase 3 bilhões de reais, 24% a mais do que em 2020 – e a capacidade produtiva aumentou 32%. Para 2022, as expectativas são igualmente favoráveis. O aumento das vendas é atribuído a uma série de fatores, que vão de mudanças de hábitos de consumo devido à pandemia, com mais gente se dedicando a cuidados com o jardim e ao “faça você mesmo”, a investimentos nos pontos de venda (são mais de 4.600, em todas as regiões do país) e ao incremento da capacidade produtiva.

O aprimoramento da logística representa outro papel importante nesse cenário. A empresa prepara a inauguração, em setembro, de um centro de distribuição em Benevides, no Pará, para otimizar custos de entrega nas regiões Norte e Nordeste. A nova unidade irá se somar aos centros de distribuição de Jundiaí, aberto em 2020, e São Leopoldo. Os planos para 2023 também seguem em ritmo avançado. A intenção é passar a desenvolver produtos, como cilindros e máquinas, com maior autonomia. “Vamos passar de suporte para a matriz para sermos um centro de competência”, afirma Guenther.

