Agronegócio brasileiro antecipa compra de fertilizantes com risco no Oriente Médio

O crescimento de 53% nas entregas de fertilizantes no Brasil em janeiro de 2026, conforme dados divulgados pela Associação Nacional para Difusão de Adubos (ANDA), não deve ser interpretado apenas como um indicador positivo de demanda agrícola. Trata-se, na realidade, de um movimento estratégico do agronegócio brasileiro diante de um cenário global cada vez mais volátil, marcado por incertezas geopolíticas, dependência externa e riscos crescentes na cadeia de suprimentos de insumos essenciais.

O aumento expressivo nas entregas no início do ano reflete, em grande medida, a recomposição de estoques após um ciclo anterior de compras mais cautelosas, influenciado por oscilações de preços internacionais e custos elevados de financiamento. Além disso, há um componente relevante de antecipação de demanda, especialmente voltado à safrinha de milho e ao planejamento da safra 2026/27, em um contexto no qual produtores e distribuidores buscam se proteger contra potenciais choques de oferta e aumentos de preços ao longo do ano.

Esse comportamento defensivo está diretamente associado à estrutura do mercado brasileiro de fertilizantes, caracterizado por elevada dependência de importações. De acordo com dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e da própria Associação Nacional para Difusão de Adubos (ANDA), aproximadamente 85% a 90% dos fertilizantes utilizados no país são provenientes do exterior, o que torna o Brasil particularmente sensível a variações geopolíticas, logísticas e cambiais.

No caso dos fertilizantes potássicos, fundamentais para culturas como soja e milho, o Brasil depende majoritariamente de fornecedores como Rússia, Belarus e Canadá. Já os fosfatados têm forte participação de países como Marrocos, China e Estados Unidos. No segmento de nitrogenados, especialmente ureia e amônia, a dependência recai sobre China, Rússia, Irã e Trinidad e Tobago, sendo este último grupo particularmente sensível a variações no mercado de gás natural, principal insumo produtivo.

Do ponto de vista territorial, a distribuição desses fertilizantes no Brasil segue a geografia da produção agrícola. Estados do Centro-Oeste concentram a maior parte das entregas, com destaque para Mato Grosso, principal polo de produção de soja, milho e algodão do país, além de Goiás e Mato Grosso do Sul. Na região Sul, Paraná e Rio Grande do Sul também apresentam elevada demanda, enquanto no Sudeste destacam-se São Paulo e Minas Gerais, impulsionados principalmente pela produção de cana-de-açúcar e café. Dados históricos da ANDA indicam que o Mato Grosso, isoladamente, pode representar mais de 20% das entregas nacionais, evidenciando o peso do agronegócio na dinâmica de consumo de insumos.

Nesse contexto, as tensões geopolíticas envolvendo o Irã ganham relevância estratégica. O país é um dos principais produtores globais de ureia, fertilizante nitrogenado amplamente utilizado na agricultura brasileira. A produção iraniana é fortemente baseada em gás natural, o que a torna altamente sensível a sanções internacionais, restrições logísticas e instabilidades regionais. Eventuais interrupções na oferta iraniana ou elevação dos custos energéticos têm impacto direto nos preços internacionais dos fertilizantes nitrogenados.

Adicionalmente, conflitos ou tensões no Oriente Médio afetam rotas marítimas estratégicas, elevando custos de frete e seguros, o que repercute diretamente no preço final dos insumos importados pelo Brasil. Esse efeito cascata tende a pressionar os custos de produção agrícola, com impactos potenciais sobre a competitividade das commodities brasileiras no mercado internacional.

A China ocupa posição central nesse cenário, atuando simultaneamente como fornecedora relevante de fertilizantes e como principal destino das exportações agrícolas brasileiras. Nos últimos anos, autoridades chinesas adotaram medidas para restringir exportações de fertilizantes, com o objetivo de garantir a segurança alimentar interna e estabilizar preços domésticos, conforme reportado por veículos como a agência estatal Xinhua e diretrizes do Ministério do Comércio chinês. Esse movimento adiciona uma camada adicional de incerteza ao mercado global, reduzindo a disponibilidade de insumos e pressionando preços.

O Brasil apresenta demanda crescente e consistente por fertilizantes, associada à expansão contínua do agronegócio. Ao mesmo tempo, a vulnerabilidade externa cria espaço para investimentos em produção local, infraestrutura logística, armazenamento e distribuição de insumos. Além disso, há potencial relevante para integração vertical entre cadeias de fertilizantes e produção agrícola, fortalecendo a segurança de suprimento e reduzindo exposição a choques externos.

Em síntese, o aumento de 53% nas entregas de fertilizantes no início de 2026 não representa apenas um movimento conjuntural de mercado, mas sim um sinal claro de adaptação estratégica do agronegócio brasileiro a um ambiente global mais complexo e incerto. O fertilizante, nesse contexto, deixa de ser apenas um insumo produtivo e passa a ocupar posição central na geopolítica da segurança alimentar, com implicações diretas para o Brasil, a China e o equilíbrio das cadeias globais de produção agrícola.