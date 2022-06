Agricultores americanos aceleram o plantio de grãos e preços caem

Os futuros de grãos ampliaram suas perdas em Chicago na quarta-feira com a aceleração do plantio nos Estados Unidos, que diminui as preocupações com déficits globais de suprimentos neste ano.

O contrato de referência de trigo chegou a registrar queda de mais de 11% na semana à medida que a preocupação diminui com as exportações agrícolas da Ucrânia e os desafios climáticos dos EUA. O milho caiu até 7,3%, o maior declínio de dois dias desde julho de 2021.

A possibilidade de que a Rússia permitirá embarques ucranianos através do Mar Negro fez com que os futuros despencassem na terça-feira, após meses sendo negociados perto de máximas históricas.

Um relatório de plantio dos EUA no final da tarde aumentou o sentimento de baixa, mostrando que os agricultores americanos estão recuperando o atraso no plantio de primavera por causa do mau tempo, aliviando as preocupações com a queda nas safras no outono, que começa no final de setembro no Hemisfério Norte.

O plantio de milho estava 86% concluído na semana passada, apenas cerca de 1% atrás da média de cinco anos para esta época do ano, enquanto a semeadura de trigo da primavera subiu para 73%, mais do que o esperado, segundo relatório do governo americano.

A perspectiva de mais progresso na semeadura de trigo de primavera em grandes áreas de cultivo como Dakota do Norte e Minnesota parece promissora esta semana, disse Arlan Suderman, economista-chefe de commodities da StoneX.

Embora essas regiões tenham sido atingidas por fortes chuvas no fim de semana passado, dificultando o trabalho de campo, os agricultores “podem ter uma pequena janela de plantio decente nesta semana”, disse Suderman em nota.

LEIA MAIS: