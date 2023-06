À procura de mulheres: prêmio reconhece o trabalho de produtoras rurais

A discussão sobre equidade de gênero no mercado de trabalho não se restringe apenas ao mundo corporativo. Também no meio rural, as mulheres reivindicam mais reconhecimento e direitos iguais, à medida que sempre estiveram nas fazendas, mas apenas os homens ganhavam notoriedade em um setor que sempre foi mais masculino. Os tempos mudaram. As sucessoras familiares apareceram e junto com elas uma legião de mulheres que, por vezes, já dividiam a administração dos empreendimentos rurais com pais, irmãos ou maridos.

De acordo com a consultoria Delloite, nas fazendas, 34% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres. Também no agro, elas são 16% da mão de obra. Grupos de agricultoras e pecuaristas em cooperativas, sindicatos rurais e nas redes sociais mostram o interesse pela sororidade e pela troca de experiências.

Um dos termômetros desta efervescência é a ampliação do Prêmio Mulheres do Agro, realizado pela multinacional Bayer em parceria com a Associação Brasileira do Agronegócio (Abag). Com o intuito de reconhecer o trabalho de gestoras de propriedades rurais em todo o país, a premiação avalia critérios ESG nos pilares da administração.

Prêmio Mulheres do Agro

Realizado desde 2018, o troféu já foi concedido a 45 mulheres que estão à frente de propriedades de pequeno, médio e grande porte. Para a edição de 2023, o projeto passa a contar com o apoio de cinco entidades parceiras: Embrapa, Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas (Andav), Faculdade de Tecnologia (Fatec) Pompeia, Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz (Fealq) e Fundação Shunji Nishimura de Tecnologia.

Na busca pela história de mulheres que dominam o campo, o prêmio está novamente com as inscrições abertas. Para se inscrever ou indicar uma candidata, é necessário preencher duas etapas de informações, sobre a propriedade e sobre a própria jornada de vida. Para verificar o regulamento e começar a inscrição, acesse o site premiomulheresdogro.com.br.

A premiação acontece durante Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, realizado em São Paulo, nos dias 25 e 26 de outubro. Criado há sete anos, o evento também é prova do envolvimento feminino no setor, pois passou de 500 visitantes, em 2017, para um público de 2,5 mil pessoas no ano passado.