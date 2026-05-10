A megafazenda de magnata da TV maior que 5 cidades de São Paulo

Além da CNN, Ted Turner, empresário e filantropo que faleceu na última quarta-feira, 6, construiu um dos maiores portfólios de terras dos Estados Unidos, com cerca de 809 mil hectares.

Essa área equivale a aproximadamente cinco cidades de São Paulo, considerando o território da capital paulista — o número ajuda a dimensionar a escala do império rural construído pelo magnata.

Segundo o site Successful Farming, Turner começou a comprar terras nos anos 1980 e chegou a mais de 2 milhões de acres — medida equivalente a cerca de 809 mil hectares — em meados dos anos 2000. O volume o colocou repetidamente entre os maiores proprietários rurais do país, segundo o ranking do The Land Report.

Mesmo sem grandes mudanças na área total nos anos seguintes, ele permaneceu entre os primeiros colocados até 2026.

Além dos Estados Unidos, também mantinha propriedades na Argentina. Seu patrimônio é estimado em cerca de US$ 2,8 bilhões, segundo a Forbes.

A fazenda de Turner

O primeiro rancho foi adquirido em 1987, em Montana, por US$ 22 milhões. A partir daí, Turner expandiu rapidamente suas propriedades, acumulando fazendas em diversos estados americanos.

Parte da estratégia envolvia não apenas produção, mas também conservação ambiental. Em suas memórias, o empresário afirmou que buscava evitar a urbanização de áreas rurais ao adquiri-las.

Ao longo da vida, ele manteve fazendas em estados como Montana, Nebraska, Novo México e Kansas, formando uma base diversificada de produção agropecuária.

Além da extensão territorial, Turner se destacou pela atuação na pecuária, especialmente na criação de bisões. Ele iniciou a atividade em 1976 e chegou a reunir mais de 45 mil animais, formando o que é considerado o maior rebanho privado do mundo.

Em determinado momento, o empresário concentrou cerca de 11% da população mundial de bisões, contribuindo para a preservação da espécie, símbolo histórico dos Estados Unidos.

A produção também abastecia sua rede de restaurantes, a Ted’s Montana Grill, que utiliza carne de bisão no cardápio.

Em 2019, Turner fundou a Ted Turner Reserves, uma marca de hospitalidade que reúne os ranchos Vermejo, Ladder, Armendaris e Sierra Grande.

Segundo o site oficial, os empreendimentos foram desenvolvidos para “funcionar como salas de aula vivas, oferecendo oportunidades únicas para que os visitantes mergulhem em 1,1 milhão de acres de natureza preservada”.

Em março, a revista Travel + Leisure, publicação irmã da Successful Farming, incluiu a Ted Turner Reserves entre os vencedores do prêmio Global Vision Award 2026, que reconhece iniciativas que reduzem os impactos negativos do turismo enquanto oferecem experiências diferenciadas na natureza. A propriedade conta com 19 lagos para pesca e um rebanho de cerca de 1.200 bisões.