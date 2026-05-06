Morre Ted Turner, fundador da CNN, aos 87 anos

O empresário americano Ted Turner, fundador da CNN, morreu nesta quarta-feira, 6, aos 87 anos, em sua casa próxima a Tallahassee, na Flórida. A informação foi confirmada por Phillip Evans, porta-voz da família. Ele havia sido diagnosticado com demência em 2018.

Turner transformou o jornalismo televisivo ao lançar, em 1980, o primeiro canal de notícias 24 horas do mundo. modelo mudou a forma como o público consumia informação e influenciou emissoras em todo o planeta.

Ao longo das décadas, ele ampliou seu império de mídia com a criação da CNN Headline News, CNN International, além dos canais TBS e TNT. Também esteve por trás do lançamento da Cartoon Network, em 1992, e da Turner Classic Movies, conhecida como TCM.

Em 1996, Turner fundiu a Turner Broadcasting System com a Time Warner, formando uma das maiores companhias de mídia do mundo na época.

Trajetória de Turner

Nascido em 1938, em Cincinnati, Turner assumiu ainda jovem a empresa de outdoors da família após a morte do pai, em 1963.

Na década de 1970, comprou uma pequena emissora de televisão em Atlanta e apostou na combinação entre TV a cabo e transmissão via satélite. A emissora se transformaria mais tarde na TBS.

Turner também investiu pesado em esportes. Comprou os times Atlanta Braves e Atlanta Hawks, transmitindo jogos nacionalmente em seus canais.

Em 1985, adquiriu por US$ 1,5 bilhão a biblioteca de filmes da MGM, o que lhe garantiu direitos sobre clássicos como "Casablanca" e "...E o Vento Levou".

Anos depois, também comprou os direitos dos desenhos da Hanna-Barbera, o que usou de base para a criação do Cartoon Network.

Sua vida pessoal também esteve frequentemente sob os holofotes. O empresário foi casado com a atriz Jane Fonda entre 1991 e 2001.

Apesar de se declarar conservador em parte da vida, Turner mantinha relações controversas para o cenário político americano. Foi próximo do líder cubano Fidel Castro e fez críticas públicas a governos e instituições americanas.

Ao mesmo tempo, tornou-se um dos maiores filantropos dos Estados Unidos. Em 1997, doou US$ 1 bilhão para a Organização das Nações Unidas, em uma das maiores contribuições individuais já feitas à entidade.

Nos últimos anos, Turner dedicou grande parte de sua atuação ao ambientalismo e à preservação de terras naturais.

O empresário deixa cinco filhos, 14 netos e dois bisnetos.