5 municípios que mais produzem leite, ovos, peixes e mel no Brasil

Um levantamento do IBGE apontou o ranking dos municípios que mais produzem leite, ovos, peixes, camarão e mel no Brasil. Os dados da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), relativos a 2022, ainda detalham onde está localizada a maior quantidade de bois, porcos, galinhas, ovinos e caprinos no país.

Santa Maria de Jetibá (ES), que tem uma grande produção de ovos de galinha, registrou o maior valor de produção municipal: R$ 1,6 bilhão. Em seguida, empatados com R$ 1,2 bilhão, estão Castro (PR), que se destaca por sua produção leiteira, e Bastos (SP), um dos maiores produtores nacionais de ovos de galinha.

Leite

A produção de leite foi estimada em 34,6 bilhões de litros em 2022, uma redução de 1,6%. Minas Gerais lidera entre os Estados com a produção de 9,4 bilhões de litros (27,1% do total nacional), seguido de Paraná (12,9%) e Rio Grande do Sul (11,8%).

Principais produtores

Castro (PR): 426,6 milhões de litros Carambeí (PR): 255,6 milhões de litros Patos de Minas (MG): 199 milhões de litros Patrocínio (MG): 164,6 milhões de litros Lagoa Formosa (MG): 129,6 milhões de litros

Ovos de galinha

A produção de ovos de galinha cresceu 1,3% e atingiu o recorde de 4,9 bilhões de dúzias. O Sudeste foi a região que mais produziu, com 39,9% do total. São Paulo lidera entre os Estados com 1,16 bilhões de dúzias (23,8% do país), seguido de Paraná, com 475,4 milhões de dúzias (9,7%), e Minas Gerais, com 422 milhões de dúzias (8,6%).

Principais produtores

Santa Maria de Jetibá (ES): 318,6 milhões de dúzias Bastos (SP): 250,5 milhões de dúzias Primavera do Leste (MT): 105 milhões de dúzias São Bento do Una (PE): 103,3 milhões de dúzias Beberibe (CE): 79,8 milhões de dúzias

Peixes

A produção nacional de peixes atingiu recorde de 617,3 mil toneladas, com a tilápia respondendo por 66,1% do total. O Paraná, que lidera entre os Estados, produziu 27,1% do total nacional e 75,7% da região Sul.

Principais produtores

Nova Aurora (PR): 24,4 mil toneladas Palotina (PR): 15,1 mil toneladas Jatobá (PE): 15 mil toneladas Ariquemes (RO): 14,04 mil toneladas Morada Nova de Minas (MG): 14 mil toneladas

Camarão

A criação de camarão somou 113,3 mil toneladas, com alta de 5,9% frente ao ano anterior. A produção está concentrada no Nordeste (99,6%), com destaque para o Ceará (54,1%).

Principais produtores

Aracati (CE): 12,7 mil toneladas Jaguaruana (CE): 8,5 mil toneladas Pendências (RN): 7,8 mil toneladas Acaraú (CE): 6,4 mil toneladas Russas (CE): 4,1 mil toneladas

Mel de abelha

A produção de mel teve alta de 9,5% no ano passado, chegando ao recorde de 61 mil toneladas. O Estado que mais produz é do Rio Grande do Sul, com 9 mil toneladas (14,8%), seguido de Paraná (14,2%) e Piauí (13,7%). O Nordeste registrou um incremento de 16,5% na sua produção e originou 38,7% do total do país.

Principais produtores

Arapoti (PR): 991,7 toneladas Ortigueira (PR): 825 toneladas São Raimundo Nonato (PI): 746,5 toneladas Botucatu (SP): 675 toneladas Campo Alegre de Lourdes (BA): 630 toneladas

Quantidade de animais

O IBGE também mediu na pesquisa a quantidade de animais criados no país em 2022. O levantamento apontou crescimento de 4,3% no total de bois e porcos, além de um aumento de 2,4% entre as galinhas e de 4,7% para os ovinos.

Bois

Em 2022, o rebanho bovino cresceu pelo quarto ano consecutivo e bateu recorde. O aumento de 4,3% fez o número de cabeças chegar a 234,4 milhões. Mato Grosso lidera com 34,2 milhões (14,6% do total), seguido de Pará (10,6%) e Goiás (10,4%).

No ranking municipal, São Félix do Xingu (PA) manteve a dianteira, com 2,5 milhões de cabeças, o equivalente a 10,2% da quantidade no Pará e 1,1% do total brasileiro.

Principais criadores

São Félix do Xingu (PA): 2,52 milhões Corumbá (MS): 1,98 milhões Porto Velho (RO): 1.69 milhões Novo Repartimento (PA): 1,3 milhões Marabá (PA): 1,3 milhões

Porcos

O rebanho de suínos cresceu 4,3% em 2022, chegando ao recorde de 44,4 milhões de animais. A região Sul reúne 51,9% do total.

Principais criadores

Toledo (PR): 909,8 mil Uberlândia (MG): 633,9 mil Rio Verde (GO): 598,7 mil Tapurah (MT): 500,6 mil Concórdia (SC): 487,1 mil

Galinhas

A quantidade de galinhas no Brasil chegou a 259,5 milhões em 2022, com o Sudeste responsável por 35,1% (91,2 milhões). Entre os Estados, São Paulo lidera com 21,2% do total de animais, seguido de Paraná (10,3%) e Rio Grande do Sul (8,5%).

Principais criadores

Santa Maria de Jetibá (ES): 13,04 milhões Bastos (SP): 10,98 milhões Primavera do Leste (MT): 4,33 milhões São Bento do Una (PE): 4,01 milhões Beberibe (CE): 3,57 milhões

Caprinos e ovinos

O Nordeste é a principal região de criação, com 95,5% dos caprinos e 69,9% dos ovinos. Destaque para Bahia e Pernambuco, que têm o primeiro e segundo maior rebanho de caprinos (30,1% e 26,1%, respectivamente) e ovinos (21,7% e 16,4%). Ao todo, no país, são 12,4 milhões de caprinos e 21,5 milhões de ovinos.

Caprinos

Casa Nova (BA): 690,1 mil Floresta (PE): 360 mil Juazeiro (BA): 339,6 mil Curaçá (BA): 316,5 mil Petrolina (PE): 290 mil

Ovinos