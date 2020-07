O que são “empresas que curam” e por que elas saem mais fortes da crise

Pedro Nascimento — CEO da Qura Editora

Healing organizations, ou “empresas que curam.” O conceito, criado em 2008 por Raj Sisodia e Michael Gelb, é uma nova maneira de medir o sucesso de como uma organização impacta a vida das pessoas, sejam seus colaboradores, sejam os demais stakeholders. A organização que cura é a empresa humanizada evoluída, que tem um cuidado genuíno com todos os stakeholders e uma noção de propósito compartilhado. Organizações que curam vão além em suas expressões de amor e cuidado para com as pessoas; elas ativamente buscam fontes de sofrimento e dor, e as aliviam.

É este novo desafio do mundo dos negócios que será o tema da live especial da Cria School, que acontece nesta quarta-feira, 8, às 20 horas.

O evento contará com a participação de Pedro Nascimento, que hoje é uma das vozes mais influentes do empreendedorismo consciente e do mercado de marketing editorial do país. Pedro é CEO da Qura Editora, publisher da MIT Sloan Management Review Brasil e sócio do Grupo Anga, além de professor da Cria, e irá debater, com Fernanda Belfort, CEO da Cria School, sobre o papel do empreendedorismo atrelado ao marketing para o desenvolvimento consciente e autêntico das marcas na sociedade.

“Se a história nos conta alguma coisa, é que as empresas ‘conscientes’, como costumamos chamar, tendem a sair de crises com mais facilidade.” A fala de Nascimento aponta que, além da contribuição para uma sociedade mais saudável, as empresas conscientes saem mais fortes em períodos socioeconômicos frágeis, como a crise atual. Quanto mais empático e atento é o olhar das organizações para seus stakeholders, mais encorajadas se tornam as partes de sua estrutura e mais propensas elas são em resistir à crise.

