Exame apresenta “Vida de Trader”, com Jefferson Laatus

Um dos traders mais respeitados do mercado, Jefferson Silva, hoje conhecido como Jefferson Laatus, não se tornou trader do dia para a noite, muito pelo contrário. Foram 20 anos de tentativa e erro, aprendizagem e experiência no mercado que ele desbravou com muito autodidatismo e persistência. E é essa história, além das muitas lições que aprendeu pelo caminho, que ele irá compartilhar numa live no canal do YouTube da Exame amanhã, 27 de agosto.

Sua infância foi cheia de dificuldades. Morava com os pais e os dois irmãos, em Tietê, interior de São Paulo. Aos 7 anos, seu sonho era ter um tênis novo, mais especificamente, um Conga, marca de tênis popular na época. “Mas meus pais não tinham condições de comprar”, conta Jefferson. Foi essa vontade de ter um Conga que mudou sua vida.

Seu primeiro empreendimento foi revender os salgados que uma vizinha produzia; coxinhas. Saía pelas ruas com bandejas cheias deles. Em três meses havia juntado o dinheiro para o par de tênis, e foi quando se deu conta da descoberta que, segundo ele mesmo, mudaria sua vida: “Naquele dia, percebi como era bom trabalhar e ter meu próprio dinheiro”. Nunca mais parou. Foi vendedor de salgados, sorveteiro, auxiliar de confecção, entregador de jornais e até servente de pedreiro.

Aos 17, resolveu prestar vestibular para Ciências da Computação, que já era considerada a profissão do futuro naquela época, há 20 anos. Foi aprovado pela Universidade Estadual Paulista (Unesp), concluiu o curso e continuou a estudar. Depois da pós-graduação, e de enviar inúmeros currículos, foi contratado por um bom salário e as coisas começaram a dar certo. Finalmente conquistava a casa própria, o carro do ano e podia ter roupas de marca.

Jefferson conseguiu se tornar, em suas próprias palavras, “um cara bem sucedido” na área da Tecnologia da Informação. Começou a investir, mas ainda não havia chegado a sua hora. Com pouco conhecimento, cometeu o erro mais comum dos iniciantes: investiu todo seu dinheiro na bolsa sem saber muito bem o que estava fazendo. Perdeu tudo e ainda ficou devendo.

Em 2010, quando já estava restabelecido e conseguindo juntar dinheiro de novo, resolveu fazer diferente. “Dessa vez, ao invés de me aventurar, fui pesquisar e não sosseguei até entender a dinâmica do mercado. Queria descobrir quem era realmente bem-sucedido no mercado e o que essas pessoas faziam. Foi quando fiquei conhecendo as operações em dólar e decidi aprender tudo sobre esse assunto.”, diz. O convívio com os traders da modalidade também fez muita diferença. “Era fundamental estar no mesmo ambiente.”, completou. Com a carreira de trader autônomo de vento em popa, começaram a surgir pedidos de consultorias e aulas particulares. As solicitações foram aumentando tanto, que em 2014, nasceu a Laatus.

“Já formamos mais de 7.000 traders”, conta ele, orgulhoso. A escola, que atualmente é referência quando se trata de operações em dólar e também em ouro e petróleo no mercado americano, acaba de fechar uma parceria de ensino com a Exame Academy, a plataforma de educação digital da Exame. Para o head da Exame Academy, André Portilho, este é um movimento natural. “Existem muitos cursos on-line por aí, mas o público precisa de uma curadoria. Nossa missão é só oferecer o que há de mais relevante para as pessoas, e o curso da Laatus, com certeza, é um desses conteúdos que queremos que chegue a mais pessoas.”, diz.

Amanhã, 27 de agosto, às 20h, Jefferson Laatus e André Portilho apresentarão a live “Vida de Trader”, no canal da Exame Academy. Você poderá enviar suas dúvidas – que após uma triagem, serão respondidas ao vivo.