Veja quem tem direito ao 4º lote de restituição do Imposto de Renda e como consultar

A Receita Federal liberou hoje a consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente a agosto de 2026. O lote contempla também restituições residuais de exercícios anteriores.

Ao todo, são 521.935 restituições, destinadas a contribuintes prioritários e não prioritários, somando R$ 1.238.013.251,34. O crédito bancário será realizado ao longo do dia 31 de agosto.

Quem tem prioridade no pagamento

Do valor total, R$ 704.118.795,52 vão para contribuintes com prioridade legal, distribuídos da seguinte forma:

Idosos acima de 80 anos: 16.850 restituições;

Idosos entre 60 e 79 anos: 86.873 restituições;

Pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave: 9.029 restituições;

Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério: 26.769 restituições.

Outras 338.912 restituições vão para contribuintes que não têm prioridade legal, mas foram priorizados por terem usado a Declaração Pré-Preenchida e/ou optado por receber via Pix. Há ainda 43.502 restituições destinadas a contribuintes não prioritários.

Como consultar se sua restituição está disponível

A consulta pode ser feita pelo site da Receita Federal em poucos passos:

Acesse www.gov.br/receitafederal; Clique em "Meu Imposto de Renda"; Em seguida, clique em "Consultar minha restituição".

A página reúne orientações e canais de prestação de serviço, consulta simplificada e consulta completa, esta última por meio do extrato de processamento acessado no e-CAC. Se houver pendências na declaração, o contribuinte pode retificar e corrigir as informações equivocadas.

A verificação também está disponível no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones, que permite conferir a liberação das restituições e a situação cadastral do CPF.

Segurança e pagamento

O pagamento é feito somente em conta do titular da declaração. As rotinas de segurança impedem o crédito caso haja erro nos dados bancários informados ou algum problema na conta destino.

Se ocorrer erro nos dados bancários, a Receita oferece o serviço de reagendamento disponibilizado pelo Banco do Brasil (BB), pelo prazo de até um ano após a primeira tentativa de crédito. O reagendamento pode ser feito:

Pelo Portal BB: www.bb.com.br/irpf;

Pela Central de Relacionamento BB: 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (deficientes auditivos).

Para reagendar, é necessário informar o valor da restituição e o número do recibo da declaração. Feito isso, basta aguardar nova tentativa de crédito.

Caso o valor não seja resgatado em até um ano, o contribuinte deverá solicitar pelo Portal e-CAC, no caminho: Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda > Solicitar restituição não resgatada na rede bancária.