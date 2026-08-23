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Pix fora do ar? BC confirma instabilidade e diz que sistema foi normalizado

Mais de 2.500 reclamações foram registradas na manhã deste domingo, 23. Banco Central confirmou instabilidade e afirmou que o Pix já funciona normalmente

(Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

(Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Isabela Rovaroto
Isabela Rovaroto

Repórter de Negócios

Publicado em 23 de agosto de 2026 às 08h56.

Última atualização em 23 de agosto de 2026 às 10h28.

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Clientes de diferentes bancos relataram instabilidade no Pix nas redes sociais, neste domingo, 23. As queixas apontaram falhas no funcionamento do sistema em diferentes bancos.

A plataforma Downdetector, que monitora serviços digitais, apontou aumento nas notificações de falhas a partir das 6h45. Mais de 2.500 reclamações foram registradas.

Entre as instituições financeiras com maior número de queixas no Downdetector estão:

  • NuBank;
  • Caixa Econômica;
  • Bradesco;
  • Banco do Brasil;
  • Itaú;
  • Santander;
  • Inter;
Os relatos indicam dificuldades para realizar transferências via PIX em diferentes bancos ao longo da manhã.

Em nota enviada à EXAME, o Banco Central confirmou que o Pix apresentou instabilidade na manhã deste domingo, 23. Segundo a instituição, a equipe técnica identificou problemas nos sistemas que dificultaram a realização de transações nas primeiras horas do dia.

O BC afirmou que os sistemas foram restabelecidos e que o Pix voltou a funcionar normalmente.

Acompanhe tudo sobre:PIX

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