Pix fora do ar? BC confirma instabilidade e diz que sistema foi normalizado

(Marcello Casal Jr/Agência Brasil)
Repórter de Negócios
Publicado em 23 de agosto de 2026 às 08h56.
Última atualização em 23 de agosto de 2026 às 10h28.
Clientes de diferentes bancos relataram instabilidade no Pix nas redes sociais, neste domingo, 23. As queixas apontaram falhas no funcionamento do sistema em diferentes bancos.
A plataforma Downdetector, que monitora serviços digitais, apontou aumento nas notificações de falhas a partir das 6h45. Mais de 2.500 reclamações foram registradas.
Entre as instituições financeiras com maior número de queixas no Downdetector estão:
Em nota enviada à EXAME, o Banco Central confirmou que o Pix apresentou instabilidade na manhã deste domingo, 23. Segundo a instituição, a equipe técnica identificou problemas nos sistemas que dificultaram a realização de transações nas primeiras horas do dia.
O BC afirmou que os sistemas foram restabelecidos e que o Pix voltou a funcionar normalmente.