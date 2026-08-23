Pix fora do ar? BC confirma instabilidade e diz que sistema foi normalizado

Clientes de diferentes bancos relataram instabilidade no Pix nas redes sociais, neste domingo, 23. As queixas apontaram falhas no funcionamento do sistema em diferentes bancos.

A plataforma Downdetector, que monitora serviços digitais, apontou aumento nas notificações de falhas a partir das 6h45. Mais de 2.500 reclamações foram registradas.

Entre as instituições financeiras com maior número de queixas no Downdetector estão:

NuBank;

Caixa Econômica;

Bradesco;

Banco do Brasil;

Itaú;

Santander;

Inter;

Os relatos indicam dificuldades para realizar transferências via PIX em diferentes bancos ao longo da manhã.

Em nota enviada à EXAME, o Banco Central confirmou que o Pix apresentou instabilidade na manhã deste domingo, 23. Segundo a instituição, a equipe técnica identificou problemas nos sistemas que dificultaram a realização de transações nas primeiras horas do dia.

O BC afirmou que os sistemas foram restabelecidos e que o Pix voltou a funcionar normalmente.