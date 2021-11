Cidades do interior de São Paulo cancelam Carnaval 2022

Ao menos 25 cidades do interior do estado de São Paulo cancelaram o Carnaval de 2022, que está previsto para acontecer entre os dias 19 de fevereiro a 6 de março. Mesmo com a maioria da população com o ciclo vacinal completo contra a covid-19, os municípios querem evitar aglomerações e "não correr risco" para não retroceder aos patamares de alta contaminação.

Confira a lista de municípios que já cancelaram o Carnaval de 2022:

- Suzano

- Franca

- Ubatuba

- Taubaté

- Santo Antônio do Pinhal

- Potirendaba

- Mogi das Cruzes

- Itápolis

- Ibitinga

- Cunha

- Monteiro Lobato

- Roseira

- São Bento do Sapucaí

- Guariba

- Dumont

- Barrinha

- Pitangueiras

- Taquaritinga

- Jaboticabal

- Dobrada

- Santa Ernestina

- Monte Alto

- Pradópolis

- Paraibuna

- Natividade da Serra