A Netflix vai se manter como líder do mercado de streamings?

Na esteira do sucesso de Round 6, a Netflix superou as expectativas do mercado. A empresa teve forte crescimento em receita e em lucro no terceiro trimestre. Foram 4,4 milhões de novos assinantes e agora o serviço de streaming tem 213,5 milhões de assinantes pagos em todo o mundo. Mas o que esperar desse mercado? A Netflix vai se manter no topo? Ou chegou a vez de a Disney assumir a liderança?