YouTube fora do ar perde, ao menos, R$300 mil por minuto

O YouTube, plataforma de vídeos do Google, enfrentou instabilidade e ficou fora do ar mundialmente na noite de quarta-feira (11), segundo dados do site de monitoramento Down Detector. A falha afetou especialmente a reprodução de vídeos.

Por minuto fora do ar, a companhia perde 300 mil reais, ou 56.003 dólares, segundo o balanço trimestral mais recente divulgado pela Alphabet, controladora do Google. A receita do YouTube no terceiro trimestre de 2020 foi de 5 bilhões de dólares.

A receita é proveniente da exibição de anúncios, bem como de assinaturas do YouTube Premium.

Nesta semana, Uber e Instagram também passaram por instabilidades e seus serviços ficaram inacessíveis.