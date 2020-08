YouTube começa a testar nova função nos dispositivos da Apple

O YouTube está começando a testar um novo modo de visualização de vídeos em iPhones e iPads, que consiste em permitir que o usuário possa assistir conteúdo enquanto navega por outros aplicativos.

A função, chamada picture-in-picture, já está disponível para a maioria dos aplicativos de vídeo para celulares Android — como Twitch e o próprio YouTube.

Picture in Picture working on iPadOS with the YouTube app.

(But only worked with this live stream, there must be some codec trickery happening behind the scenes for certain playback scenarios). pic.twitter.com/75vG7Ai4ln

— Daniel Yount (@dyountmusic) August 27, 2020