Xiaomi desafia Apple e Google com dispositivo para TV

A chinesa Xiaomi desafia as americanas Apple e Google com o novo Mi TV Stick, um dispositivo que leva recursos de Smart TV para qualquer televisão que tenha uma porta HDMI.

O aparelho permite a reprodução de vídeos de aplicativos de streaming como Netflix e Amazon Prime Video. Além disso, ele leva o Google Assistente ao televisor para que o consumidor possa dar comandos de voz ao produto.

A Xiaomi ainda não revelou a ficha técnica do Mi TV Stick, ele se apresenta como uma alternativa à Apple TV e ao Google Chromecast.

O preço do aparelho não foi anunciado oficialmente, mas, segundo o site alemão WinFuture, o dispositivo da companhia chinesa pode custar 80 euros (cerca de 500 reais, em conversão direta), o que seria metade do preço da Apple TV e mais caro do que o Chromecast no Brasil.

Ainda não há previsão de lançamento do Mi TV Stick no Brasil.

A Xiaomi busca seu espaço no mercado global de TVs. Na China, empresa liderou o mercado de televisores pelo quinto trimestre seguido. No mundo, a empresa é a quinta que mais vende TVs. A líder global do mercado de televisores, há 14 anos, é a sul-coreana Samsung, segundo dados da consultoria londrina IHS Markit.