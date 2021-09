Wozniak, cofundador da Apple, anuncia nova empresa de exploração espacial

Richard Branson, Jeff Bezos, Elon Musk e agora Steve Wozniak. O cofundador da Apple anunciou que uma nova empresa de exploração espacial está chegando, mas, por enquanto, divulgou apenas seu nome: Privateer Space.

O anúncio foi feito por Wozniak em seu Twitter. "Uma companhia espacial privada está começando, ao contrário de outras", escreveu o engenheiro na publicação.

A Private space company is starting up, unlike the others. https://t.co/6s8J32mjuF

— Steve Wozniak (@stevewoz) September 13, 2021