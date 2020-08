Word vai ganhar ferramenta para transformar arquivos de áudio em texto

Vai ficar mais fácil realizar transcrições de áudio no futuro. A Microsoft anunciou que o editor de texto Word vai ganhar um novo recurso que permitirá aos usuários a gravação e a transcrição de arquivos de áudios diretamente pelo programa. A ferramenta, que ainda não tem data para chegar, será inicialmente exclusiva da versão web do programa.

O recurso será disponibilizado sem custos adicionais para os assinantes do pacote Microsoft 365, que dá acesso ilimitado aos softwares da companhia. Este era um desejo antigo dos usuários do Word – e de outros programas da Microsoft –, já que outras companhias já ofertavam serviços semelhantes.

Ainda não se sabe o grau de eficiência da ferramenta para a transcrição dos áudios – principalmente em português. Em uma demonstração com um arquivo de som sendo reproduzido pelos alto-falantes de um computador, a ferramenta foi capaz de reconhecer a fala (utilizando os microfones do próprio notebook) e realizar a transcrição. A imagem abaixo mostra como o recurso poderá ser utilizado:

A Microsoft informou que a gravação dos áudios será ilimitada. Contudo, os arquivos que serão enviados à nuvem serão limitados a uma duração de 300 minutos por mês (5 horas). Também há restrições em relação ao tamanho, que não deverá ultrapassar 200 MB. Já em relação aos formatos, serão aceitos arquivos em MP3, MP4, M4A e WAV.

Apesar de no início a novidade ser voltada para os computadores, a Microsoft informou que pretende lançar uma versão da ferramenta compatível com os aplicativos do Word para smartphones, tanto os que utilizam sistema operacional Android, iPhones, que fazem uso da plataforma iOS.