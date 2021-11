WhatsApp Web libera login em múltiplos aparelhos

O WhatsApp começou a liberar nesta sexta-feira, 5, uma nova versão do aplicativo na versão de navegadores com suporte para login em até quatro aparelhos simultaneamente sem a necessidade de manter o celular conectado à internet.

A função, que estava em fase de beta até então, desconectará todos os dispositivos "adicionais", caso o cliente fique 14 dias seguidos sem usar o serviço no smartphone.

Todas as mensagens seguem com a criptografia de ponta a ponta, e com a atualização, deve-se ter um melhor aproveitamento corporativo e comercial do WhatsApp.