WhatsApp testa o uso de figurinhas animadas no aplicativo

O WhatsApp está testando oferecer aos usuários a possibilidade de enviar figurinhas animadas pela plataforma. Os novos stickers estão sendo testados na versão Beta do aplicativo de mensagens, segundo o site WABetaInfo. Não existe previsão para que a novidade seja incorporada de forma oficial ao mensageiro nem se isso realmente vai acontecer.

A tentativa do WhatsApp com os novos stickers pode ser criar uma ponte entre as figurinhas, que rapidamente caíram no gosto dos usuários, e o uso de GIFs. Os stickers animados poderiam ser armazenados em galerias específicas, facilitando o uso nas conversas — algo que não ocorre com os GIFs.

Na prática, as novas figurinhas poderão ser visualizadas e salvas no aparelho da mesma forma como isso é feito com as imagens estáticas. Também será possível importar novas figurinhas utilizando programas de edição ou com pacotes disponíveis para download dentro e fora do próprio WhatsApp.

Por ora, as figurinhas animadas estão disponíveis apenas para alguns usuários específicos do aplicativo e que utilizam a versão de testes do programa em uma atualização específica.

O WhatsApp não se manifestou sobre o assunto.