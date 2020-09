Em mais uma tentativa para tentar aumentar a segurança dos usuários e evitar que curiosos bisbilhotem as telas alheias, o WhatsApp está testando uma função que fará com que o usuário tenha de desbloquear a tela para utilizar a versão em desktop do aplicativo. Segundo o site WABetaInfo, site especializado no assunto, o aplicativo está estudando formas de implementar a ferramenta para todos e ela estará disponível em um futuro próximo.

Aparentemente o desbloqueio será feito no celular do usuário, que terá de colocar a digital para conseguir usar a versão Web. Os testes estão acontecendo em dispositivos Android no momento. Atualmente, para acessar o app, basta escanear um código QR. O WABetaInfo ainda afirma que “pode não parecer, mas terceiros podem utilizar o celular do usuário para criar uma nova sessão web e ficar espionando as conversas”. Ainda não há uma data confirmada para quando a atualização estará disponível, mas a versão beta já está disponível para algumas pessoas na Play Store, loja de apps do Google.

Vale lembrar que o desbloqueio por digital ou por código já está disponível na versão atual do WhatsApp tanto para Android quanto para iPhones.