WhatsApp prepara três novidades em aplicativos para Android e iPhone

O WhatsApp, como toda empresa de tecnologia, testa muitas novidades com uma pequena base de usuários antes de um novo recurso ser liberado para todos. Isso aconteceu, por exemplo, com a função de apagar mensagens enviadas e também com as chamadas de voz e vídeo. As algumas das novidades que estão no forno agora para os aplicativos da empresa para celulares Android e iPhone são aguardadas há muito tempo pelos usuários.

A mudança mais importante que vem sendo testada pelo WhatsApp é a possibilidade de escolher a qualidade com a qual uma fotografia ou um vídeo será enviado para um contato no aplicativo. Por padrão, atualmente, há uma compressão que reduz a qualidade das imagens, priorizando o envio mesmo em situações com sinal de internet fraco - assim como a economia de dados de internet móvel. Na era da internet 5G, mais veloz do que a 4G, a mudança pode fazer cada vez mais sentido ao passo que o padrão de internet for adotado mundialmente, especialmente na Índia e no Brasil, os maiores mercados do WhatsApp no mundo.

O aplicativo também prepara, no Android, um novo formato para as fotos dos contatos, aquelas que aparecem no histórico de conversas. Elas continuarão com o formato redondo, mas ficarão menores do que são atualmente. Em tempos de celulares com telas cada vez maiores, a mudança pode ser apenas um ajuste de percurso para oferecer uma melhor experiência visual.

Por fim, no iPhone, o WhatsApp prepara uma nova aparência para as notificações exibidas enquanto o aplicativo está aberto, uma alteração aguardada por usuários do sistema operacional iOS. Na versão de testes do aplicativo, já é possível saber que as notificações permitem visualizar fotos, vídeos e gIfs animados - e respondê-los ali mesmo.

As novidades que estão em testes com usuários das versões preliminares do aplicativo foram reportadas pelo site WABetaInfo, especializado na cobertura sobre novidades do WhatsApp. A empresa não divulga previsão de chegada dos novos recursos. Apesar dos testes, se algo não sair como esperado, as novas funções podem nunca ver a luz do dia, ou demorar meses ou até anos para chegar, como é o caso das mensagens que desaparecem, muito testadas, mas nunca lançadas.