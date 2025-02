Uber passa a permitir que motoristas bloqueiem passageiros

A Uber anunciou, nesta quarta-feira, 19, um novo recurso que permitirá aos motoristas bloquear automaticamente passageiros avaliados com uma estrela. Segundo a plataforma, a funcionalidade será implementada de forma gradual, "nos próximos dias", para todos os motoristas registrados.

De acordo com a nova política, quando um motorista atribuir uma avaliação de uma estrela a um passageiro, esse usuário será automaticamente bloqueado, não podendo mais solicitar corridas com o mesmo condutor. Já as notas de duas ou três estrelas permitirão ao motorista decidir se deseja ou não bloquear o passageiro para futuras viagens. Para as avaliações de quatro e cinco estrelas, o bloqueio não será uma opção.

Em comunicado oficial, a Uber justificou a mudança como uma medida para “melhorar a experiência dos parceiros” e tornar o sistema de avaliação “mais eficaz”. A empresa também destacou que o novo recurso visa oferecer aos motoristas mais controle sobre suas viagens e reforçar a importância do bom comportamento dos passageiros para manter uma boa avaliação dentro do aplicativo.

Marcelo Brasileiro, gerente de operações de segurança da Uber, também se pronunciou sobre o lançamento, ressaltando que o sistema de avaliações é projetado para funcionar de forma equilibrada, tanto para motoristas quanto para passageiros. Brasileiro lembrou que a Uber já incentiva os usuários a reportarem situações de desrespeito por parte dos motoristas, e que a empresa busca promover um ambiente mais seguro e respeitoso, especialmente durante o período de Carnaval. “Esse novo recurso vem trazer ainda mais controle e transparência para os motoristas parceiros”, afirmou o executivo.

Medida reflete crescente preocupação com a segurança

O novo recurso reforça a crescente preocupação da Uber com a segurança e o respeito nas viagens realizadas por meio de sua plataforma. O Carnaval, uma das datas mais movimentadas para o transporte por aplicativos, é citado como um período crítico para evitar comportamentos indesejados e garantir um ambiente mais seguro para todos os usuários.

Essa funcionalidade também busca mitigar a insatisfação dos motoristas, que têm apontado casos de comportamento inadequado por parte de passageiros, permitindo maior liberdade para recusar futuros encontros com usuários que não cumprem as normas de conduta.

A Uber visa, com essa mudança, melhorar a experiência tanto para motoristas quanto para passageiros.