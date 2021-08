Twitter vai encerrar o fleets, o clone dos stories que não vingou

Não é novidade que as redes sociais são um campo fértil para a experimentação. Ano a ano são lançados novos recursos que, quando não caem nas graças dos usuários, vão para o esquecimento e viram um tipo de 'cidade abandonada' na internet, na qual apenas alguns insistem em visitar.

Foi assim foi com o fleets, do Twitter. Amanhã, 3, a rede social do passarinho azul vai enterrar a função que permite a postagem de vídeos e fotos que expiram em 24h, diretamente inspirada nos stories do Instagram (que por sua vez, copiaram os snaps do Snapchat). A notícia chega pouco mais de um ano após o recurso ser implementado.

Segundo o site especializado The Verge, a decisão é bastante óbvia, veio da falta de adesão por parte do público. Por isso, o espaço no topo da página do aplicativo será apenas para o recurso 'Espaços', chat voz inspirado no Clubhouse.

“Os Fleets foram criados como uma forma de iniciar conversas com pensamentos passageiros no Twitter. Esperávamos que o recurso pudesse tornar a experiência de compartilhar ideias e opiniões momentâneas mais confortável. Porém, desde que anunciamos o recurso globalmente, não tivemos um aumento no número de novas pessoas participando de conversas com Fleets da forma que esperávamos. Por conta disto, a partir do dia 3 de agosto, os Fleets não estarão mais disponíveis no Twitter”, afirmou a rede social em uma postagem em seu blog oficial.