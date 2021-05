Twitter reabre formulário para usuários pedirem selo de verificação

Um dos temas mais polêmicos do Twitter é a verificação de usuários: o famoso selo azul. Influenciadores com milhares de seguidores às vezes não têm conta verificada e ficam à mercê de contas falsas, enquanto outros recebem a verificação da rede social de maneira mais fácil.

Mas o Twitter anunciou nesta quinta-feira, 20, que está começando a encarar esse problema. A rede social que está tornando público novamente a interface de requisição de verificação de conta — que foi retirada em 2017. De lá para cá, as verificações aconteciam em contato direto com o Twitter, que sabia que essa era uma demanda dos usuários e já havia dito no ano passado que voltaria ao tema em 2021.

O problema é que os critérios de verificação não estão absolutamente claros. Em 2017, o Twitter acabou com o processo após verificar a conta de um supremacista branco, e ser abertamente criticado por isso. Desde então, a visão de que a verificação de conta é um endosso do Twitter passou a imperar e muitos usuários veem o fato de a rede verificar umas e outras contas como um sinal de preferência ou apoio.

"Disponibilizar o processo de aplicação hoje marca o próximo passo de nossos planos de dar mais transparência, credibilidade e claridade à verificação do Twitter", disse a rede em uma publicação no blog oficial. A empresa afirma que está implementando uma nova política e, mesmo as contas atuais que são verificadas, podem perder o selo caso não cumpram ou não tenha algum requisito da nova política.

Critérios para pedir verificação

De acordo com o Twitter, para pedir a verificação pelo formulário é preciso estar enquadrado em uma das seis categorias abaixo:

Governo

Companhias, marcas e organizações

Organizações de notícias e jornalistas

Entretenimento

Esportes e gaming

Ativistas e outros indivíduos influentes

Além disso, a conta que solicita a verificação precisa estar com dados completos, como nome de perfil, imagem, e-mail ou número de telefone confirmado. É preciso também que a conta tenha tido algum tipo de atividade nos últimos 6 meses e tenha um histórico aderência às regras da plataforma. A política completa pode ser vista aqui.

Nas próximas semanas, o processo de verificação estará disponível na página de ajustes da conta e privacidade. O Twitter afirmou que está disponibilizando gradativamente a novidade e que algumas contas devem conseguir acesso ao formulário antes de outras.