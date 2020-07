Twitter de Gates, Musk, Obama e Apple é hackeado em golpe de bitcoin

Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, Barack Obama e a Apple tiveram suas contas de Twitter hackeadas na tarde desta quarta-feira, 15, como parte de um grande golpe envolvendo bitcoins.

Musk postou vários tuítes contendo o que dizia ser o seu endereço de bitcoin, alegando estar “se sentindo generoso por causa da covid-19.” A conta de Gates também enviou tuítes semelhantes minutos depois, seguido por Bezos.

As mensagens diziam “envie US$ 1.000 que eu envio de volta US$ 2.000!”, válido para os 30 minutos após a publicação. Após 10 minutos, o endereço da carteira postado na conta de Musk, que possui quase 37 milhões de seguidores no Twitter, já continha 3,64 bitcoins, avaliados em 34.498,00 dólares. Todos os tuítes foram apagados logo após o ocorrido.

Os perfis de grandes empresas do setor financeiro e de criptomoedas, como Cash App, Ripple, Binance e Coinbase, também foram afetados. Segundo o CoinDesk, Changpeng Zhao, CEO da Binance, também foi hackeado. Contas de empresas de tecnologia como Apple e Uber também foram invadidas.

UPDATE: @elonmusk, @CashApp and @Ripple also appear to be compromised, among other prominent accounts. CoinDesk has reached out to Twitter for comment. https://t.co/l0q5PwuJ32 — CoinDesk (@CoinDesk) July 15, 2020

Like many others, our @Uber account was hit by a scammer today. The tweet has been deleted and we're working directly with @Twitter to figure out what happened. — Uber Comms (@Uber_Comms) July 15, 2020

O advogado Ronald Lemos, especialista em tecnologia, comentou o ocorrido em seu Twitter, alertando sobre o sistema de identidade na internet.

Contas grandes do Twitter foram hackeadas: Apple, Elon Musk, Coindesk etc. Todas passaram a dar um golpe com bitcoin. Aparentemente o hacker entrou na conta de funcionário do Twitter com acesso total. Lição: sistema de identidade na internet não funciona e precisa ser reinventado — Ronaldo Lemos (林纳德) (@lemos_ronaldo) July 15, 2020

Após a repercussão dos casos, o perfil oficial de suporte do Twitter afirmou estar ciente do ocorrido e que estão investigando as causas do ocorrido. “Atualizaremos todos em breve”, concluiu. Enquanto isso, a plataforma decidiu impedir que contas verificadas publiquem conteúdo.