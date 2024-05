Boticário usa nanotecnologia e cria base que combina com todas as peles

Há alguns anos, o mercado de cosméticos tem experienciado uma demanda por maior representatividade dos subtons de pele – especialmente quando falamos da base, maquiagem que cobre a pele e, portanto, precisa ser o mais próximo possível da cor real. Ao mesmo tempo, os costumes do consumidor também mudaram: a demanda por maquiagens leves cresceu, e a busca pela aparência de uma pele natural (mas ainda coberta de maquiagem) também.

Uma solução prática para isso é o BB Cream, base que costuma ter menos pigmento em sua coloração e oferece uma cobertura mais natural. Um estudo recente do Business Research Insights projeta que somente o BB Cream deve alcançar um valor de mercado de US$ 5 milhões até 2032.

Atrás de inovação tecnológica, a Boticário aposta em sua marca Make B. para lançar produto que não só acompanha, mas também define a direção do mercado: o BB Sense, primeiro BB Cream do Brasil que se adapta a qualquer tom de pele. São quatro cores que combinam com 24 tons diferentes, disponíveis por R$ 89,90 cada.

Make B. BB Sense, da Boticário: criação promete incluir mais diversidade de peles usando nanotecnologia (Divulgação)

Como é feito o Make B. BB Sense?

O produto foi desenvolvido com base em pesquisas em nanotecnologia, envolvendo a encapsulação de pigmentos. A cor branca da base desaparece ao esfregá-la contra a pele – o que acontece é que o atrito rompe as cápsulas, fazendo com que a cor se adapte ao tom de pele de quem passa a maquiagem.

Além de FPS 40, o BB Sense tem em sua fórmula alpha bisabolol, com funções anti-inflamatórias, e ácido hialurônico, que hidrata e combate os sinais de envelhecimento.

“Nosso objetivo era criar um produto que não apenas maquiasse, mas também tratasse e protegesse a pele, incluindo as mais sensíveis", disse Mirele Martinez, Diretora de Categoria de Maquiagem do Grupo Boticário, em entrevista à EXAME.

“Realizamos extensos testes de desenvolvimento e aplicação com participantes de diversos tons de pele para garantir que o Make B. BB Sense atendesse às expectativas de nosso consumidor desde o início”, disse. Para promover o BB Sense, o Grupo Boticário adotou uma estratégia "digital first". São 20 influenciadores contratados, além de outros 400 perfis que vão testar o produto e compartilhar suas experiências.