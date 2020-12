Twitter anuncia encerramento do app Periscope em 2021

O Twitter anunciou nesta terça-feira, 15, que irá encerrar o aplicativo de vídeos ao vivo Periscope. O app será removido das lojas em março de 2021.

“A verdade é que o aplicativo Periscope está em constante modo de manutenção insustentável, e já está assim há algum tempo. Nos últimos anos nós vimos um declínio do uso e sabemos que o custo manter o app vai apenas continuar a aumentar no decorrer do tempo”, disse a plataforma em um comunicado oficial.

O aplicativo irá continuar de pé até março, mas usuários estão impossibilitados de criar novas contas a partir do próximo update. Depois do prazo final, o Periscope irá permanecer online como uma maneira de consultar transmissões públicas.

Some personal news: the Periscope app will be going away next year. We’re here to say goodbye. 👋

We appreciate all the support, learnings, and broadcasts from our vibrant creator community. More on our difficult decision to discontinue the app: https://t.co/jZWjDlsRHk (1/2) pic.twitter.com/Kfgvocq31O

— Periscope (@PeriscopeCo) December 15, 2020