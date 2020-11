“Quanto vai custar? Qual a diferença entre a versão digital e a não digital? O usuário precisará de uma nova televisão para conseguir aproveitar melhor os jogos?”: todas essas dúvidas sobre o PlayStation 5 foram tiradas pela Sony no blog oficial do console, que será lançado nesta quinta-feira, 12, nos Estados Unidos e no dia 19 no Brasil.

Entre as principais novidades está o fato de que agora será possível jogar todos os jogos sem restrição por país, o que significa que o consumidor poderá jogar games de outros países sem maiores problemas. Com o novo console também será possível jogar jogos de versões mais antigas do PlayStation, usando o serviço de game em nuvem PS Now.

Confira tudo o que você precisa saber sobre o PS5 antes do lançamento:

Qual o preço do console?

No Brasil, o valor do PlayStation 5 digital será de 4.199 reais, enquanto a versão com leitor de discos custará 4.699 reais. Nos Estados Unidos, o valor é de 499,99 dólares e 399,99 dólares, respectivamente.

O PS5 vai ter cores diferentes?

De acordo com a Sony, pelo menos não no momento de lançamento. Nada é dito sobre um futuro próximo.

Qual a diferença entre a versão digital e a não digital?

A resposta para essa pergunta é bastante simples. Enquanto a versão digital não terá leitor de discos, a versão não digital terá — a ideia é que o PlayStation 5 digital seja utilizado com jogos na nuvem.

Qual o tamanho do PS5 digital? E do PS5 tradicional?

O console do PS5 tradicional tem um tamanho aproximado de 390mm de largura, por 104mm de altura e 260mm de profundidade, segundo a Sony, com um peso de cerca de 4,5 quilos — um gigante. Já a versão digital tem 390mm de largura, 92mm de altura e 260mm de profundidade, pesando cerca de 3,9 quilos.

Os consoles podem ser usados tanto na vertical quanto na horizontal?

Segundo o blog do PlayStation, sim, uma vez que ambas as versões possuem uma base que permite diferentes posições para o videogame.

A velocidade para downloads aumenta?

Em geral, sim.

Parecido com o PlayStation 4, os jogos do PS5 vão oferecer uma ferramenta chamada de “instalação preferida”, que permitirá que os jogadores escolham qual parte do jogo será instalada primeiro, priorizando os modos de jogar, entre outras opções — com isso, o jogador consegue escolher entre instalar primeiro o componente single-player ou multiplayer.

Para economizar espaço de armazenamento, o usuário também poderá excluir modos e conteúdos que não querem mais. Tudo ficará a cargo do desenvolvedor do jogo, mas a Sony afirma que “o objetivo é maximizar a flexibilidade de armazenamento”.

Posso guardar um jogo em um pen-drive?

Não. Segundo a publicação no blog, os jogos do PS5 precisarão ser armazenados no SSD interno do console.

O PS5 vai ser mais alto que o PS4?

A ideia é que ele seja, na verdade, mais silencioso. Isso por conta de mudanças que foram feitas no sistema de ligação e de ventilação do console.

Vou precisar de uma TV 4K para jogar?

Não. Segundo a fabricante do PlayStation, as resoluções suportadas serão de 720p, 1080i, 1080p, e 2160p.

O que está incluso na caixa do PS5?

O console

Um controle sem fio DualSense

Cabo para recarga USB do tipo C para A

Cabo HDMI

Cabo de alimentação

Base que permite a posição horizontal ou vertical do console

Guias de segurança e para ligar o videogame

Os jogos do PS5 serão bloqueados por região?

Conforme citado acima, não. Com o lançamento do novo console, uma pessoa nos Estados Unidos poderá jogar os jogos disponíveis no Brasil, e vice-versa.

Os jogos do PS4 poderão ser jogados no PS5?

Sim. Mais de 99% dos mais de 4.000 jogos disponíveis para o antecessor do novo console estarão liberados.

O que é o “controle de mídia” do PS5?

Vendido como um extra, o controle de mídia do PlayStation 5 é bem parecido com o de uma Smart TV e terá botões para facilitar o acesso aos principais serviços de streaming, como a Netflix, Disney+, YouTube e Spotify.

Posso conectar um mouse e teclado ao PS5?

Sim. Tanto teclados e mouse USB ou bluetooth poderão ser usados no console, mas o uso dos periféricos para jogos dependerá da permissão do desenvolvedor.

Será preciso atualizar o sistema no primeiro dia de uso?

Sim.

Como gerenciar os jogos remotamente?

Um aplicativo do PlayStation estará disponível para iPhones e celulares com o sistema operacional Android que permitirá que o usuário administre seus jogos de forma remota, com a possibilidade de fazer compras e downloads direto no PS4 ou no PS5.

Quais contas posso ligar a do PlayStation?

Será possível conectar as contas do Spotify, Twitch, Twitter e YouTube.